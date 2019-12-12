Новогодняя ярмарка в «Искре»

?С 14 декабря во внутреннем дворике «Искры» открывается новогодняя ярмарка. Гостей ждет живая музыка, пряные и согревающие напитки, ароматный кофе и горячий чай на огне, интерактивные спектакли и, конечно же, подарки от Деда Мороза и Санта Клауса!

Публикуем культурную программу на ближайшие выходные.

14 декабря

17.00−18.00 Интерактивный спектакль «Мастерская Санты» (история про Санту, его друзей и пропавшее Рождество). Открытие инсталляции ЁЛКАСЛОВ.

18.00−20.00 Подарки, отличное настроение от настоящего Санты

20.00−21.30 Выступление певицы Наташи Ринич (MeTime Studio)

15 декабря

18.00 — 23.00 Игротека клуба «Поигрушки» в Атриуме. Настольные игры на любой вкус, отличная компания и настроение!

Вход свободный.