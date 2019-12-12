афиша
афиша
Регистрация
Новогодняя ярмарка в «Искре»

Новогодняя ярмарка в «Искре»

?С 14 декабря во внутреннем дворике «Искры» открывается новогодняя ярмарка. Гостей ждет живая музыка, пряные и согревающие напитки, ароматный кофе и горячий чай на огне, интерактивные спектакли и, конечно же, подарки от Деда Мороза и Санта Клауса!

Публикуем культурную программу на ближайшие выходные.

14 декабря

17.00−18.00 Интерактивный спектакль «Мастерская Санты» (история про Санту, его друзей и пропавшее Рождество). Открытие инсталляции ЁЛКАСЛОВ.

18.00−20.00 Подарки, отличное настроение от настоящего Санты
20.00−21.30 Выступление певицы Наташи Ринич (MeTime Studio)

15 декабря

18.00 — 23.00 Игротека клуба «Поигрушки» в Атриуме. Настольные игры на любой вкус, отличная компания и настроение!

Вход свободный.

Где и когда?
Искра, молодежное пространство
Тула, Советская улица, 11
14 декабря 2019, суббота
12:00
 В календарь
 В календарь
15 декабря 2019, воскресенье
12:00
 В календарь
 В календарь
0
Касса
Алена Швец
Купить билет
16 декабря, понедельник 19:30
Backstage club
 ₽  Билеты: 900-2500 ₽
Новогоднее Шар Шоу
Купить билет
27 - 28 декабря
Мировой, продюсерский центр
 ₽  Билеты: 300 ₽
Волшебная зима
Купить билет
2 - 4 января 2020
Октава, творческий индустриальный кластер
 ₽  Билеты: 400 ₽
Новогодняя вечеринка в итальянских традициях
Купить билет
15 декабря, воскресенье 20:00
Forest, ресторанный комплекс
 ₽  Билеты: 1500-4000 ₽
Сказки Нарнии
Купить билет
3 января, пятница 15:00
Тульский областной центр молодёжи (бывший ДКЖ)
 ₽  Билеты: 600-1200 ₽
Мастер-класс «Новогодняя Fashion-иллюстрация»
Купить билет
21 декабря
Октава, творческий индустриальный кластер
 ₽  Билеты: 300 ₽
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.