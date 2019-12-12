Новогодняя ярмарка в «Искре»
?С 14 декабря во внутреннем дворике «Искры» открывается новогодняя ярмарка. Гостей ждет живая музыка, пряные и согревающие напитки, ароматный кофе и горячий чай на огне, интерактивные спектакли и, конечно же, подарки от Деда Мороза и Санта Клауса!
Публикуем культурную программу на ближайшие выходные.
14 декабря
17.00−18.00 Интерактивный спектакль «Мастерская Санты» (история про Санту, его друзей и пропавшее Рождество). Открытие инсталляции ЁЛКАСЛОВ.
18.00−20.00 Подарки, отличное настроение от настоящего Санты
20.00−21.30 Выступление певицы Наташи Ринич (MeTime Studio)
15 декабря
18.00 — 23.00 Игротека клуба «Поигрушки» в Атриуме. Настольные игры на любой вкус, отличная компания и настроение!
Вход свободный.
Где и когда?
Тула, Советская улица, 11
14 декабря 2019, суббота
12:00
15 декабря 2019, воскресенье
12:00
16 декабря, понедельник 19:30
₽ Билеты: 900-2500 ₽
27 - 28 декабря
₽ Билеты: 300 ₽
2 - 4 января 2020
₽ Билеты: 400 ₽
15 декабря, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 1500-4000 ₽
3 января, пятница 15:00
₽ Билеты: 600-1200 ₽
21 декабря
₽ Билеты: 300 ₽