Ветеран Борис Голубых: Когда тебе всего восемнадцать, война не кажется такой страшной...

Коллектив «Слободы» поздравляет Бориса Васильевича Голубых с 95-летием и желает здоровья, неиссякаемого оптимизма и хорошего настроения. Фото из архива Бориса Голубых.

12 декабря Борис Васильевич Голубых отмечает юбилей – 95-летие! Он прошел всю войну, был дважды ранен, а победу над врагом встретил в Австрии.

Накануне этой замечательной даты мы поговорили с ветераном и записали для вас его воспоминания о тех днях.

Борис Голубых живет в обычной пятиэтажке на улице Рязанской. Небольшая уютная квартира, добродушный черный шпиц приветливо виляет хвостом. И как особая драгоценность — альбом с фотографиями, ведь в нем так много дорогих Борису Васильевичу лиц. А вот фотография его любимой жены Эммы Алексеевны всегда на виду — за стеклом серванта. Еще не прошло сорока дней, как она скоропостижно ушла из жизни, и Борис Васильевич сам не свой от обрушившегося на него горя. Но ветеран дер­жится и о войне рассказывает спокойно, порой с улыбкой, порой со слезами на глазах…

…Я родился 12 декабря 1924 года. Когда началась война, мне было 16 лет, мы с мамой жили в Туле. Помню, 22 июня 1941 года день был пасмурный. Сказали, что скоро по радио будет выступать Вячеслав Молотов, и в 12.00 он объявил, что началась война:

«Сегодня, в 4 часа утра, без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы во многих местах и подвергли бомбёжке со своих самолётов наши города — Житомир, Киев, Севастополь, Каунас и некоторые другие, причём убито и ранено более двухсот человек…»

…Нашу семью эвакуировали на Урал, в город Камышлов, и там в августе 1942 года меня призвали в армию. Сначала зачислили в пехотное училище, а вскоре направили воевать — под Сталинград. Там разъединились фронты, и наш полк двинулся на Харьков.

Сражения там шли серьезные. Утром в нашем полку было больше двух тысяч человек, а часам к пяти вечера осталось человек 150.

Кругом лежали мертвые, раненые… Сколько боевых товарищей я тогда потерял! Вот так наш полк «растрепали» в один день.

…Страшно ли было? Нет. Наоборот, было какое-то приподнятое настроение. Дух борьбы, сражения. Возраст такой был, беззаботный, что ли… Всё было в розовом цвете, и все недостатки времени, голод, неудобства, сырость не так остро воспринимались, как у старшего поколения. Я был активным, выпускал боевой листок, старался всех подбодрить. Мыслей о смерти никогда в голове не было. В атаку идешь — не думаешь, что тебя сейчас убьют.

…Бой под Харьковом — самое тяжелое воспоминание о войне. Помню, темнота, и немцы, и мы стреляли не целясь, кто куда попадет. Поднялись в атаку, командир взвода со мной рядом бежал — и его на моих глазах убило, пуля попала в живот. В том сражении меня ранило в левое бедро. Отвезли меня к реке. Был февраль, ближе к марту, от копыт лошадиных были следы на земле, в них скапливалась вода, и я пил из них. В госпитале я провел восемь месяцев.

…После выздоровления в 1944 году воевал в Польше, Германии — там меня ранило в руку, Чехословакии, Австрии. Из Чехословакии в Австрию переходили через Альпы, как Суворов. У нас там трагедия случилась: танк вместе с тремя танкистами сорвался в пропасть… Разместились мы в городе Фрайштадт. А вскоре война кончилась. По радио сообщили, что Германия капитулировала. Все стали стрелять в воздух, обниматься, был большой душевный подъем. Мы выиграли эту войну, потому что русские никогда не сдаются. И это правда. Наш народ очень любит свою Родину, он упорный, настойчивый, выносливый, это заслуга нашего народа. В Вене я был участником Парада Победы в составе своей дивизии. Там были мы, американцы, англичане и французы. Принимали парад маршал Иван Конев, американский генерал Дуайт Эйзенхауэр, британский фельдмаршал Бернард Монтгомери и генерал Шарль де Голль. Помню, готовились, репетировали долго, всё было очень торжественно.



Борис Голубых (в центре) с товарищами. Фото сделано в Австрии в 1945 году.

…На два года я остался служить в Австрии и только к концу 1947 года приехал в Тульскую область. Войну я закончил в звании капитана.

…В мирное время я окончил горный институт, работал в «Тулаугле», там сменил много профессий — был мастером, конструктором, технологом, начальником производства.

…Моя дочь Ирина по профессии врач, работала на космодроме Плесецк начальником санчасти. Сын жены Артур живет в Америке, внучка в Калифорнии, защитила диссертацию. Внук Андрей — в Москве.

…Всю жизнь я очень любил собак, проводил с ними много времени. Был председателем Федерации служебного собаководства больше 30 лет.

Собаки — очень умные, беззащитные животные, бескорыстные. Собака не понимает, богатый ты или бедный, она все равно будет за тобой идти и будет тебе верна. Обижать их никак нельзя.

…До 2012 года каждое утро я ходил плавать в бассейн «Арсенал», на первую воду. У нас там своя компания была. Мы дружны были, если кто вдруг не пришел — сразу звоним, все ли в порядке.

…Каждый год хожу на площадь Ленина на парад Победы в Туле, и в следующем году тоже собираюсь. Увидимся!