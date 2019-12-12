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Беби-спектакль «Волшебство»

Беби-спектакль «Волшебство»

В музыкальном беби-театре состоится премьера новогодней постановки для малышей от 1 до 4 лет. Юных гостей ждет 60-минутное интерактивное музыкальное представление с использованием кукол.

Свет звёзд, белые хлопья снега, звуки музыки гениального Вольфи и начинается сказка… А это значит, что вот-вот обязательно случится самое настоящее ВОЛШЕБСТВО…

Стоимость: семейный билет (1 взрослый + 1 ребенок) — 700 р., за каждого ребенка доплата 350 р., за каждого взрослого — 200 р. Бронирование и вопросы по +7 (967) 431-62-81 или 71−62−81

 

 

Где и когда?
Три котенка, музыкальный беби-театр
Тула, Проспект Ленина, д. 22
15 декабря 2019, воскресенье
10:30
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