Беби-спектакль «Волшебство»
В музыкальном беби-театре состоится премьера новогодней постановки для малышей от 1 до 4 лет. Юных гостей ждет 60-минутное интерактивное музыкальное представление с использованием кукол.
Свет звёзд, белые хлопья снега, звуки музыки гениального Вольфи и начинается сказка… А это значит, что вот-вот обязательно случится самое настоящее ВОЛШЕБСТВО…
Стоимость: семейный билет (1 взрослый + 1 ребенок) — 700 р., за каждого ребенка доплата 350 р., за каждого взрослого — 200 р. Бронирование и вопросы по
Где и когда?
Тула, Проспект Ленина, д. 22
15 декабря 2019, воскресенье
10:30
31 января - 1 февраля 2020
₽ Билеты: 600-1300 ₽
14 февраля, пятница 20:00
₽ Билеты: 1000-1500 ₽
15 - 18 декабря
₽ Билеты: 100-300 ₽
17 декабря, вторник 18:30
₽ Билеты: 450 ₽
2 - 4 января 2020
₽ Билеты: 400 ₽
30 декабря, понедельник 20:00
₽ Билеты: 1000-3000 ₽