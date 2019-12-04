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Фестиваль медленной еды Terra Madre

Фестиваль медленной еды Terra Madre

На территории «Мельница. Space» пройдет фестиваль, посвященный 30-тилетию международного движения Slow Food, что в переводе означает «медленная еда». Движение выступает против засилья фастфуда.

Организатором выступило тульское представительство (конвивиум) Slow Food Oka.

В программе:

12.00−14.00 Мастер-классы:

  • Кулинарный мастер-класс от шеф-повара из Серпухова, автора проекта
    @daddy_kitchen_Ильи Комиссарова
  • Мастер-класс по традиционному бисероплетению и народному костюму от ремесленного двора «Добродей».
  • Мастерская резьбы по дереву и Конкурс по колке лучин

Slow Food — международная общественная организация, которая возникла в декабре 1989 года. За 30 лет Slow Food превратилась в глобальное движение с последователями в более чем 160 странах.

Главная цель движения — обеспечить всеобщий доступ к вкусным, чистым и честным продуктам питания. В рамках Slow Food с 2004 года развивается Terra Madre — международная сеть производителей продуктов питания, рыбаков, животноводов, поваров, ученых, волонтеров,
некоммерческих организации и представителей местных сообществ, которые работают над созданием системы вкусной, чистой и честной пищи на местном уровне.

14.00 — 17.00 Общий обед-дегустация продуктов/блюд/напитков, созданных руками гостей

17.00 — Фермерская игра moolagame.ru.

Где и когда?
Мельница. Space, арт-пространство
Заокский, Нечаевские выселки
15 декабря 2019, воскресенье
12:00
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Касса
Лед и пламя
Купить билет
14 февраля, пятница 20:00
Bon Voyage
 ₽  Билеты: 1000-1500 ₽
Аркаим
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26 декабря, четверг 20:00
Типография, культурный центр
 ₽  Билеты: 400 ₽
Louna
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7 марта, суббота 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Урод
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25 декабря, среда 19:00
Октава, творческий индустриальный кластер
 ₽  Билеты: 400 ₽
Тамара Гверцители
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21 марта, суббота 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1700-2800 ₽
Тролль гнет ель
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21 февраля, пятница 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 700 ₽
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