Фестиваль медленной еды Terra Madre

На территории «Мельница. Space» пройдет фестиваль, посвященный 30-тилетию международного движения Slow Food, что в переводе означает «медленная еда». Движение выступает против засилья фастфуда.

Организатором выступило тульское представительство (конвивиум) Slow Food Oka.

В программе:

12.00−14.00 Мастер-классы:

Кулинарный мастер-класс от шеф-повара из Серпухова, автора проекта

@daddy_kitchen_Ильи Комиссарова

@daddy_kitchen_Ильи Комиссарова Мастер-класс по традиционному бисероплетению и народному костюму от ремесленного двора «Добродей».

Мастерская резьбы по дереву и Конкурс по колке лучин

Slow Food — международная общественная организация, которая возникла в декабре 1989 года. За 30 лет Slow Food превратилась в глобальное движение с последователями в более чем 160 странах.

Главная цель движения — обеспечить всеобщий доступ к вкусным, чистым и честным продуктам питания. В рамках Slow Food с 2004 года развивается Terra Madre — международная сеть производителей продуктов питания, рыбаков, животноводов, поваров, ученых, волонтеров,

некоммерческих организации и представителей местных сообществ, которые работают над созданием системы вкусной, чистой и честной пищи на местном уровне.

14.00 — 17.00 Общий обед-дегустация продуктов/блюд/напитков, созданных руками гостей

17.00 — Фермерская игра moolagame.ru.