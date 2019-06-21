В Краеведческом музее пройдет зажигательная Museum-party в честь Дня молодежи.

Хотите отлично отдохнуть на выходных, потанцевать и завести новых друзей? Для этого вовсе не обязательно идти в ночной клуб! Собирайтесь весёлой компанией и отправляйтесь к нам! Перед гостями вечеринки выступят уже знакомые посетителям участники музыкального театра Gorizont Entertainment. В рамках своего проекта «Галерея мюзиклов» они представят часть новой программы и подарят слушателям сразу три выступления!

Впервые прозвучат песни из легендарного мюзикла Mama Mia!, состоящего из песен всемирно известной группы ABBA. А ритмы классического джаза помогут совершить путешествие во времени и отправится в Чикаго 1930-х годов! Это ещё не все сюрпризы… Приходите и всё увидите сами!

Программа выступлений:

12.00 — блок мюзикла Mama Mia! (песни группы ABBA);

15.00 — лучшие номера из классических джазовых мюзиклов;

18.00 — блок мюзикла «Монте-Кристо».

Вход свободный.