Контрольная закупка Myslo: пробуем консервированную красную фасоль

Сегодня Myslo будет искать лучшую консервированную красную фасоль без соуса. Для эксперимента мы выбрали эти марки:
- «Бондюэль»,
- Global Village,
- «Круглое лето»,
- «Магнит»,
- «Перекресток маркет».
Бондюэль
Цена: 132,99 руб.
Вес: 400 г (масса фасоли — 220 г).
Состав: фасоль красная, пряная заливка (вода питьевая, сахар, соль, уксус, паприка сушеная молотая, чеснок сушеный молотый, перец белый молотый, уплотнитель хлорид кальция).
Фасолинки как на подбор: одинаковые, идеальной формы, красивого бордового цвета, крупные и глянцевые.
Жидкость в консервах «Бондюэль» прозрачная, без посторонних запахов.
По вкусу эта фасоль показалась нам самой натуральной, несмотря на относительно длинный состав.
Оценка: 5 из 5 баллов.
Global Village
Цена: 99,99 руб.
Вес: 400 г (масса фасоли — 220 г).
Состав: фасоль зерновая красная, вода, соль.
Фасоль от этой фирмы оценить сложно: у нее просто нет вкуса. Твердые мелкие бобы похрустывают на зубах и превращаются в безвкусную кашицу.
Заливка мутная. Зачем покупать? Неясно.
Оценка: 2 из 5 баллов.
Круглое лето
Цена: 109,90 руб.
Вес: 400 г (масса фасоли — 220 г).
Состав: фасоль продовольственная красная, вода питьевая, сахар, соль.
Такое ощущение, что в баночке «Круглого лета» уместились бобы разных сортов и зрелости, — уж слишком они разные. Цвет у них неаппетитный — землисто-коричнево-оранжевый. Не чета «бондюэлевским»!
Вода в банке практически непрозрачная, с хлопьями из отошедшей от бобов кожицы.
На вкус они слегка сладковатые, но ничем особенным не выделяются.
Оценка: 3 из 5 баллов.
Магнит
Цена: 79,99 руб.
Вес: 400 г (масса фасоли — 220 г).
Состав: фасоль продовольственная красная, вода питьевая, сахар, соль.
Заливка в «магнитовской» фасоли очень плоха — вязкая, мутная, с кусочками рассыпавшейся начинки. Половина содержимого развалилась и размякла еще до того, как мы открыли консервы.
Рыхлые бобы с неприятным сладковато-горьким послевкусием. Их брать мы не советуем!
Оценка: 1 из 5 баллов.
Перекресток маркет
Цена: 120,98 руб.
Вес: 400 г (масса фасоли — 240 г).
Состав: фасоль продовольственная красная, вода питьевая, сахар, соль.
Внешне эта фасоль напоминает предыдущего испытуемого. Блеклый цвет, мутноватая жидкость, сами бобы развалились.
Тем не менее в сегодняшнем топе эта фасоль занимает серебро — лучшая из худших. Солоноватый вкус без посторонних ароматов и натуральный состав делают ее № 2 после продукции «Бондюэль».
Оценка: 3,5 из 5 баллов.
Самая дорогая фасоль— «Бондюэль» (132,99 руб.),
— в соотношении цена/вес — «Бондюэль» (60,45 руб. за 100 г фасоли без учета заливки).
Самая дешевая фасоль — «Магнит» (79,99 руб.),
— в соотношении цена/вес — «Магнит» (36,4 руб. за 100 г фасоли без учета заливки).
Самая большая порция — «Перекресток маркет» (240 г фасоли в банке).
Самая вкусная фасоль, по мнению редакции Myslo, — «Бондюэль».