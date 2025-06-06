Контрольная закупка Myslo: пробуем консервированную красную фасоль

Фото Алексея Пирязева.

Попробовали и узнали, кто производит самую вкусную!

Сегодня Myslo будет искать лучшую консервированную красную фасоль без соуса. Для эксперимента мы выбрали эти марки:

Цена: 132,99 руб.

Вес: 400 г (масса фасоли — 220 г).

Состав: фасоль красная, пряная заливка (вода питьевая, сахар, соль, уксус, паприка сушеная молотая, чеснок сушеный молотый, перец белый молотый, уплотнитель хлорид кальция).

Фасолинки как на подбор: одинаковые, идеальной формы, красивого бордового цвета, крупные и глянцевые.

Жидкость в консервах «Бондюэль» прозрачная, без посторонних запахов.

По вкусу эта фасоль показалась нам самой натуральной, несмотря на относительно длинный состав.

Оценка: 5 из 5 баллов.

Цена: 99,99 руб.

Вес: 400 г (масса фасоли — 220 г).

Состав: фасоль зерновая красная, вода, соль.

Фасоль от этой фирмы оценить сложно: у нее просто нет вкуса. Твердые мелкие бобы похрустывают на зубах и превращаются в безвкусную кашицу.

Заливка мутная. Зачем покупать? Неясно.

Оценка: 2 из 5 баллов.

Цена: 109,90 руб.

Вес: 400 г (масса фасоли — 220 г).

Состав: фасоль продовольственная красная, вода питьевая, сахар, соль.

Такое ощущение, что в баночке «Круглого лета» уместились бобы разных сортов и зрелости, — уж слишком они разные. Цвет у них неаппетитный — землисто-коричнево-оранжевый. Не чета «бондюэлевским»!

Вода в банке практически непрозрачная, с хлопьями из отошедшей от бобов кожицы.

На вкус они слегка сладковатые, но ничем особенным не выделяются.

Оценка: 3 из 5 баллов.

Цена: 79,99 руб.

Вес: 400 г (масса фасоли — 220 г).

Состав: фасоль продовольственная красная, вода питьевая, сахар, соль.

Заливка в «магнитовской» фасоли очень плоха — вязкая, мутная, с кусочками рассыпавшейся начинки. Половина содержимого развалилась и размякла еще до того, как мы открыли консервы.

Рыхлые бобы с неприятным сладковато-горьким послевкусием. Их брать мы не советуем!

Оценка: 1 из 5 баллов.

Цена: 120,98 руб.

Вес: 400 г (масса фасоли — 240 г).

Состав: фасоль продовольственная красная, вода питьевая, сахар, соль.

Внешне эта фасоль напоминает предыдущего испытуемого. Блеклый цвет, мутноватая жидкость, сами бобы развалились.

Тем не менее в сегодняшнем топе эта фасоль занимает серебро — лучшая из худших. Солоноватый вкус без посторонних ароматов и натуральный состав делают ее № 2 после продукции «Бондюэль».

Оценка: 3,5 из 5 баллов.

Самая дорогая фасоль— «Бондюэль» (132,99 руб.),

— в соотношении цена/вес — «Бондюэль» (60,45 руб. за 100 г фасоли без учета заливки).

Самая дешевая фасоль — «Магнит» (79,99 руб.),

— в соотношении цена/вес — «Магнит» (36,4 руб. за 100 г фасоли без учета заливки).

Самая большая порция — «Перекресток маркет» (240 г фасоли в банке).

Самая вкусная фасоль, по мнению редакции Myslo, — «Бондюэль».