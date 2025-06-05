Профессор ТГПУ: как интернет меняет русский язык, и как «показуха» получила смысловое наполнение

Минпросвещения РФ представило новые словари русского языка: орфоэпический, толковый, орфографический и словарь иностранных слов – нормативные словари государственного языка РФ. В них зафиксированы нормы современного литературного языка.

Работа над словарями заняла четыре года. В составлении их участвовал профессор Тульского государственного педагогического университета им. Л. Н. Толстого Дмитрий Романов. Он рассказал, как велась работа над ними, а также почему все же звОнит выйдет победителем в конкуренции со звонИт.

– Толковый словарь и словарь иностранных слов создавались с нуля, а остальные два – на базе существующих академических словарей в соответствии естественными языковыми изменениями. Составление толкового словаря и словаря иностранных слов – это огромная работа. На данный момент опубликовано только 27 томов Большого академического словаря, а он вышел пока до буквы С! Но Государственный толковый словарь не может быть таким обширным и иметь столько томов. Даже если он электронный. Поэтому было решено, что словник ограничится теми лексемами, которые могут быть задействованы в законотворчестве, нормативных документах, распоряжениях, указах и прочих деловых бумагах государственного и официального статуса.

То же касается словаря иностранных слов. В него попали только те слова, которые не имеют эквивалента в русском языке и при этом могут использоваться в государственной сфере. В связи с этим слова, которые имеют русский аналог, не допускаются к применению в государственных документах. Этот словарь являет собой свод безэквивалентной лексики.

Если слово в нем есть, значит ему нет замены, оно прижилось или приживется в русском языке. Если его нет, значит надо искать аналог в русском языке.

Какие моменты при работе над словарями вызывали споры или обсуждения внутри комиссии?

– Одним из предметов обсуждения стала необходимость занесения в словарь вариантов произношения: допустимых, неправильных, просторечных, устарелых и т.д. В академическом орфоэпическом словаре это делается. Но дело в том, что люди перестали вчитываться в словарные статьи, читают поверхностно и в результате искажают смысл. Взять, к примеру, тот же самый кофе: более 10 лет назад многие СМИ растиражировали заголовки, что лингвисты занесли средний род кофе в словарь. Занесли. Но с какой пометой? Что это неправильно! Эта ситуация сейчас вызвала у нас жаркие споры, нужно ли вообще ненормативные варианты указывать в словаре или это будет еще больше провоцировать ошибки. Представьте, как много искажений в ударениях и произношении слов. Пришли к выводу, что варианты произношения должны комментироваться.

Все в школе учили правила, и они тогда казались незыблемыми, но почему все же периодически необходимо обновлять словари?

– Если говорить об орфографическом словаре, то он имеет минимум изменений. А вот орфоэпический претерпел более серьезные изменения. Дело в том, что у каждой нормы произношения есть определенные тенденции. Изучая их, лингвисты могут предположить их движение и вероятное развитие. Однако никогда нельзя точно утверждать, когда именно случится это изменение.

Например, сейчас идет активная дискуссия о том, как правильно ставить ударение в словах включит и звонит. Мария Каленчук, главный научный сотрудник Института русского языка РАН, доктор филологических наук, профессор высказала уверенность в том, что в скором времени ударение в них сместится на первый слог. Дело в том, что замечена такая тенденция: двусложные глаголы на -ить имеют предпосылки движения ударения с флексии на корень (так называемая регрессивная тенденция ударения). Рубит, варит, солит, чинит – сейчас эти слова используются с ударением только на первом слоге. А еще в 19 веке во всех этих словах ударение было на втором слоге. У Пушкина, Тютчева, Фета очень много рифм, которые запечатлели это произношение. Нет, это было сделано не в угоду рифме. Пушкин блестяще владел русским языком и мог бы подобрать другие слова. Но дело в том, что тогда было именно так правильно.

Что же касается звонит и включит, то поскольку они часто оказываются в центре внимания, поэтому дольше будут сохранять архаизирующее ударение.

Если бы на них не обращали пристального внимание, то ударение на них естественным образом изменилось, возможно, уже к настоящему времени.

Есть и другая теория, которую отстаивает член-корреспондент РАН Алексей Шмелев. Он связывает изменение ударения в подобных словах с переходностью и непереходностью глагола – то есть употребляется ли при нем винительный падеж. Согласно этой теории, например, сидИт всегда так будет произноситься, потому что он непереходный. А включИт, станет вклЮчит, потому что он переходный. Но это предположение, а не гарантия того, что это обязательно случится. Например, переходный глагол мАнит и манИт уже долгое время допускает обе нормы ударения и не меняется.

Кроме этого, на орфоэпические нормы оказывают влияние и другие факторы. Например, то что, известный лингвист Э. Косериу называл диафазией, т.е. индивидуальное произношение известных личностей. Михаил Горбачев говорил мЫшление. Такой вариант был в 1930-х годах. Потом эта форма исчезла.

Но благодаря Горбачеву вернулась во второй половине 1980-х. Под влиянием медийного тиражирования речи Горбачева орфоэпическое раздвоение мышлЕние и мЫшление возобновилось.

Именно поэтому я считаю. Что все публичные люди должны хорошо владеть языком. В первую очередь, это уважение к публике. Политики, артисты, блогеры – все, кто выходит в публичную плоскость, должны заботиться о том, чтобы воздействие их речи было позитивным, «учительным» (как говорил академик Лихачев). Это то, что останется о тебе в человеческой памяти. Анна Ахматова употребляла словосочетание «плевки в вечность». Она так характеризовала стихи некоторых поэтов – своих современников. Это правильно. Да, если ты хочешь оставить о себе речевые плевки в вечность, то это весьма прискорбно. Но лучше, чтобы это была добрая память.

Словари, в которых зафиксированы нормы произношения, изменят языковую среду?

– Я лелею надежду на то, что принятие к использованию государственных словарей сподвигнет нашу чиновничью братию к тому, чтобы говорить правильно и по-русски. Мне бы очень этого хотелось. Сегодня «белые дома» по всей России наполнены 30-летними чиновниками, которые зачастую свою речь не контролируют: они пользуют огромное количество иностранных слов, которым есть адекватная замена. Причем в документах, официальных письмах, распоряжениях, инструкциях и т.п. Их использование – это же во многих случаях просто уловка. Вместо привычного слова используют иностранное и кажется, что они предложили что-то новое, изменили, перестроили. Soft skills – что это за термин? О чем он говорит? Сочетание переводится как гибкие навыки. Так почему аналогичное русское словосочетание не становится термином? А потому что у него нет необходимого для этого смыслового наполнения. Зачем тогда нужен варваризм? Чтобы маскировать пустоту.

Использование большого количества иностранных слов, которым есть замена в русском языке, – это показуха.

Кстати, понятие, стоящее за словом показуха, существует давно, один из первых примеров – это потемкинские деревни, которые Григорий Потемкин возвел для Екатерины Великой. А слово было придумано только в 60-х годах 20 века. Первоначально оно существовало только в устной речи. Затем пришло и в письменный язык. Сейчас оно вошло в словарь, потому что это показательное слово для нашего российского жизненного (а особенно – общественного) уклада.

Иностранные слова работают на эту показуху. Они вуалируют отсутствие новых смыслов броской формой. Вроде бы написано наукообразно, современно, серьезно. Но главное, чтобы это имело действенный эффект, а не просто красиво звучало. А этого зачастую нет.

Мы стали больше общаться письменно, чем устно. Какое влияние на язык оказывает интернет-общение? Может ли оно когда-то превратиться в отдельный стиль русского языка?

– Когда-то сможет, наверное. Но сейчас, я думаю, интернет-общение ближе к разговорному стилю языка. Особый его вид. На самом деле небрежность, нарушение правил в письменной речи, отсутствие нормативной пунктуации – это не новое явление. Вспомним такой эпизод: в «Войне и мире» Андрей Болконский после Аустерлица решает начать государственную службу, знакомится со Сперанским, входит в его комиссию по редактированию законов и подает докладную бумагу на имя Аракчеева с предложением изменить воинский устав. Спустя время в письменном ответе видит: поперек его бумаги небрежным почерком, без запятых и заглавных букв написано: «не может быть принята понеже списана с заграничных уставов». Толстой подчеркивает впечатление князя не от того, что ему Аракчеев отказал, а от этой языковой небрежности. То есть, если допускается подобная небрежность, то она показывает и пренебрежительное отношение к адресату. Это актуально и сейчас.

В целом же считаю, что языковые вольности допустимы с учетом контекста.

Так, мы же в домашней обстановке изредка можем себе позволить неряшливо выглядеть, ходить в растянутой футболке и прочее. Но, выходя на улицу, мы примем благопристойный вид. Переписка в соцсетях – то же самое. Где-то в личной переписке вольности уместны, если собеседник – близкий, свой человек. Но в публичной обстановке, особенно – официальной, конечно, этого быть не должно.

Как на языке сказывается интернет-общение?

– Многообразно. Например, тотальное продвижение письменной формы речи спровоцировало экспансию тире. Оно ставится сегодня и к месту, и не к месту: вместо запятой, вместо двоеточия, да и вообще там, где никакой знак не требуется. В каких-то случаях оно подчеркивает паузу или оппозицию между словами. Раньше такие случаи считались авторской пункцией поэтов и прозаиков, а теперь мы используем знаки препинания для выражения эмоций. Это касается не только тире, многие знаки препинания в большинстве случаев используются для дополнительный эмоциональной окраски и подчеркивания экспрессивных оттенков содержания. В устной речи мы можем сделать паузу – более глубокую или менее, тон повысить или понизить. У письменной речи нет такой возможности, но это необходимо, чтобы сделать её эквивалентом жизненного, реального языка.

Что касается слов, то тут все вариативно. Есть люди, которые все многообразие лексики используют и для интернет-общения. Другие обходятся минимумом слов. А это говорит о глубине их индивидуального лексикона. Есть прекрасный литературный персонаж Эллочка-людоедка, которая обходилась 30 словами. И то же происходит с молодежью.

Разговорность, определенная невнимательность к оформлению, некая игра при сознательном использовании неправильной формы слова сказывается на письменной речи. Устно мы можем не произнести все слоги и звуки, а письменная речь как раз и создавалась для того, чтобы это исключить. Речь должна быть логичной, поделенной на предложения. Теперь, когда функции разговорного языка стали переноситься в письменную речь, это оборачивается тем, что человек раз за разом игнорирует нормы, принятые для письменной речи. И в конечном итоге разучивается их исполнять.

Сознание наше так устроено: раз мы что-то сделали неправильно, два, а дальше это вошло в привычку. И мы забыли то, как делали раньше. Для взрослого человека это, может быть, и не катастрофа, а для молодого человека, особенно для школьников и студентов это представляет угрозу.

Даже если они по внутренней сути не гуманитарии, и им выверенная до последней запятой речь не нужна. Однако им все равно предстоит учиться, читать тексты, которые построены по другим языковым законам, чем устная разговорная речь. Они просто не смогут эти тексты воспринимать. Человек должен в той ли иной мере владеть всеми стилями речи и понимать уместность применения каждого.

Языковой стиль – это оборотная сторона нашего поведения. Сейчас если пройти мимо торгового центра или любого места, где собирается молодежь, то можно получить почти научный социолингвистический срез обсценной лексики. То есть в центре города стало возможно выражаться нецензурно. Пропало понимание уместности для тех или иных языковых лексических пластов. Я понимаю, что нецензурные выражения неискоренимы как особые единицы языка. Но их использование недопустимо в большинстве сфер общения.

Языковая стилистическая регламентация должна существовать. Причем быть очень строгой. Сегодня это становится государственной проблемой, которую необходимо решать.

Расшатывание речевых норм приводит к деформациям личностных и гражданских качеств человека.