«Клондайку» — 30 лет: как создавалась легенда и почему тульский магазин джинсов до сих пор популярен

7 июня 1995 года в Туле открылся первый магазин джинсовой одежды «Клондайк». Время было другим, мода — стремительной, а джинсы — символом свободы, стиля и внутреннего драйва.

Но что особенно поразительно: спустя 30 лет «Клондайк» не просто жив — он по-прежнему популярен, любим и узнаваем.

В чём секрет? Мы поговорили с основателями культового магазина и собрали воспоминания, факты и живые отзывы, чтобы рассказать вам, почему «Клондайк» — это не просто магазин, а часть городской культуры.

Магазин в политехе — с этого всё началось

Первый «Клондайк» открылся в 8-м корпусе Тульского политеха (сейчас — ТулГУ). Ставка была на студентов, но первыми покупателями стали совсем не они.

— Зашла гламурная дама с собачкой и сразу купила джинсы. А уже через несколько месяцев по выходным стояла очередь — 30 метров! — вспоминают владельцы.

По их рассказам, часто доходило до курьезов. Стоявшие в очереди не пропускали в магазин директоров, тогда молодых ребят, по возрасту и виду больше похожих на студентов, чем на владельцев.

Магазин выделялся сразу. Интерьер был оформлен в стиле американского вестерна: распашные ковбойские двери, деревянные примерочные с тяжёлыми портьерами, большие зеркала — атмосфера словно из фильма.

Это был не просто магазин джинсов, а место, куда приходили за настроением. Продавцы запоминали клиентов, умели подобрать нужную модель и размер с первого взгляда. Покупка превращалась в стильный ритуал, а в подарок вручали бутылочку воды. Мелочь, а приятно.



Переезд в центр и свой стиль

Через два года стало ясно — нужно расширяться. В 1997 году «Клондайк» переехал в собственное здание на Красноармейском проспекте. Здесь ковбойская концепция только усилилась: фигура ковбоя у входа, ухоженный сквер, удобная парковка, лавочки в тени деревьев. Здание стало городской достопримечательностью.

Отзыв покупателя:

«Проездом из Москвы, гуляли по Туле… Заметили очень привлекательный домик с уютной территорией! Посидели на лавочке, решили зайти. Нас встретили доброжелательные девочки — не навязчивые, но внимательные. Спасибо большое! Подобрали отличные джинсы и мне, и мужу. Цены порадовали!»

Оригинал важен

С самого начала владельцы решили: никакой подделки, только оригинальные бренды.

Одежду возили из Москвы — из Global USA. Цены там были в долларах, но выгоднее, чем в официальных магазинах Levi’s.

— Мы не хотели быть рынком. Мы хотели, чтобы люди знали: у нас настоящие джинсы, — говорят владельцы «Клондайка».

Именно так за эти годы сформировалась категория постоянных покупателей, которые возвращаются снова и снова — за качеством, за сервисом, за атмосферой.

Отзыв покупателя:

«Старый добрый друг. Хотите отличные фирменные джинсы? Вам сюда!»

Джинсы — это образ жизни

Во все эпохи джинсы оставались символом свободы, драйва, независимости. Они универсальны, честны, вне времени. И именно это делает их не просто одеждой, а выбором характера.

В «Клондайке» эту философию чувствуют: здесь уважают ваш стиль, помогут найти то, что подчёркивает индивидуальность, не гонятся за мимолётными трендами, а выбирают в пользу вечного — хорошо скроенной, честной, настоящей одежды.

Отзыв покупателя:

«Люблю этот магазин за отличный сервис, классных активных продавцов. За 7 лет — только приятные эмоции!»

Почему «Клондайк» выстоял даже в эпоху маркетплейсов?

Секрет прост и точен, как хороший крой:

Репутация. За 30 лет «Клондайк» стал брендом, которому доверяют. Оригинальные марки. Никаких подделок. Забота о покупателях. Здесь подберут, посоветуют, оценят посадку и скажут правду. Как другу.

Особенно это ценят мужчины.

— Им не хочется часами листать сайты. Им нужны хорошие штаны — и чтобы всё остальное сделали консультанты, — говорят учредители.

Победа в России и юбилейные скидки

В 2018 году магазин джинсовой одежды «Клондайк» из Тулы стал победителем Всероссийского конкурса «Торговля России — 2018» в номинации «Лучший несетевой магазин». Конкурс проводился Министерством промышленности и торговли Российской Федерации с целью выявления и поощрения передовых идей и решений в сфере торговли.

На участие в конкурсе было подано более 600 заявок, и «Клондайк» был отмечен за свою уникальную концепцию, оригинальные бренды и высокий уровень обслуживания клиентов.

Церемония награждения состоялась в Москве в рамках ключевого события для розничной торговли в стране — «Недели российского ритейла». Компании был вручен диплом победителя конкурса, подписанный министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым.

Эта победа стала подтверждением высокого уровня работы магазина и его значимости в сфере розничной торговли.