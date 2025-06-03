Как справиться с тревогой и избавиться от «мозговой жвачки»

Фото Алексея Пирязева.

Есть исследования, что уровень тревожности у людей вырос. Мы переживаем из-за здоровья, денег, работы, неопределённости будущего. И это сильно отражается на качестве жизни.

— Вообще, тревога бывает рациональной, которая помогает нам выжить, защищает от опасности, и нерациональной, разрушительной. Если тревога, навязчивые мысли становятся главными в жизни — это психологическая проблема, и с ней надо обращаться к психологу, — говорит Елена Кузнецова, зам. главного врача по поликлинической работе Тульской областной клинической психиатрической больницы № 1 им. Каменева.

Тревогу вызывают стрессовые факторы: конфликты в семье или на работе, экономическая ситуация и кризис, потеря близких, развод… Но для каждого человека они могут оказывать эмоциональное воздействие разной силы. Как человек реагирует на стресс, зависит от его восприимчивости.

А еще на уровень тревожности влияет информационный фон, который окружает человека. Если человек постоянно читает негативные новости, накручивает себя страшилками, тревожность у него нарастает.

— Повышенная тревожность мешает человеку жить, наслаждаться жизнью, радоваться. Может нарушиться сон, аппетит, трудно сосредоточиться на рабочих и бытовых вопросах, человек пытается усиленно контролировать своих близких, что дестабилизирует окружающих, — говорит Елена Кузнецова.

Как определить, что пора за помощью? Если после разговоров с близкими, отдыха, отпуска навязчивые тревожные мысли вас больше не беспокоят, вы вернулись к нормальному рабочему ритму, хорошо спите и с аппетитом все в порядке, то вы справились сами. Если же вы все время возвращаетесь к стрессовому фактору, не можете больше ни о чем другом думать и говорить, не спите, у вас нарушился привычный ритм жизни — то лучше обратиться к психологу.

— В учреждениях здравоохранения Тульской области работают медицинские психологи. Они помогают при апатии, тревожных расстройствах, навязчивых мыслях. Бесплатную анонимную психологическую помощь могут получить все желающие. Психолог проведет клинико-психологическое исследование, выберет методы коррекции. А если потребуется медикаментозная помощь — направит к психотерапевту или психиатру. Для записи на прием достаточно обратиться в регистратуру свой поликлиники и выбрать время посещения.

Сейчас в регионе работает 13 кабинетов. Консультацию можно получить в Алексине, Белеве, Богородицке, Веневе, Ефремове, Киреевске, Новомосковске, Одоеве, Плавске, Суворове, Щекино, Узловой — адреса кабинетов есть на сайте минздрава. В Туле работают кабинеты на базе психоневрологического диспансера на ул. Осташева, 18 и на ул. Первомайской, 13, корп. 20, — пояснила Елена Кузнецова.

Если состояние острое, можно позвонить по телефону доверия — 8 800 550-65-86.

Он работает круглосуточно, консультируют обратившихся врачи-психотерапевты, они помогут разобраться с проблемой в моменте.

По мнению психиатра, помощь близких в моменте стресса, безусловно, важна. Но если человек не может переключиться с негативного видения будущего на позитивное, застревает в ситуации, нужны специальные техники и методики.

— Чаще всего к нам обращаются женщины 20-45 лет. Отмечу, что в семье, где тревожные взрослые, психологическое состояние мамы и папы, бабушек-дедушек влияет на состояние ребенка. Он воспринимает страхи и тревоги и тоже может страдать от нарушений сна, аппетита, отставать в учебе. Если вы заметили, что поведение ребенка изменилось, ему страшно, он замкнулся или, наоборот, ведет себя демонстративно, не слушается взрослых, можно обратиться к педагогам-психологам — либо к школьному, либо в Центр психологического сопровождения. В детских поликлиниках также работают детские медицинские психологи, — пояснила Елена Кузнецова.