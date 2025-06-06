  1. Моя Слобода
  2. Афиша
  3. События
  4. День рождения «Л. Н. Т.» - События Тулы и области - Афиша - MySlo.ru
афиша
афиша
Регистрация
День рождения «Л. Н. Т.»

День рождения «Л. Н. Т.»

7 и 8 июня в культурно-выставочном комплексе «Л. Н. Т.» (Тула, ул. Металлистов, 25) пройдет праздничная музейно-театральная программа. Она приурочена ко дню рождения музея-усадьбы «Ясная Поляна» и его филиала «Л. Н. Т.», который отмечается 10 июня.

7 июня в 14.00 яснополянский филиал приглашает на музейную программу «Не просто секретарь». Участники смогут попробовать себя в роли секретаря Льва Толстого: будут разбирать почерк писателя, проверять его почту и писать под диктовку самого Льва Николаевича.

Затем гостей ждет мастер-класс, где они создадут уникальный сувенир с изображением Толстого и узнают историю самых знаменитых портретов писателя.

Продолжительность: 2 часа. Возрастное ограничение: 6+.

8 июня в 15.00 семейный театр «Лев Николаевич» (Тула) представит спектакль «Путешествие кролика Эдварда» по роману детской писательницы Кейт Дикамилло. Эта история, созвучная детским произведениям Льва Толстого, не оставит равнодушными ни детей, ни взрослых.

Зрители отправятся в путешествие вместе с белым фарфоровым кроликом, который был прекрасен от ушей и до хвоста, но все же имел один недостаток — не умел любить. «Путешествие кролика Эдварда» — это пронзительная история о пути к самому себе. Через одиночество и отчаяние герой приходит к любви и вере, что все обязательно закончится хорошо.

Продолжительность: 1 час 30 минут. Возрастное ограничение: 6+ (дети до 12 лет — только в сопровождении родителей).

После мероприятий гости смогут самостоятельно осмотреть экспозицию «Мой адрес всегда: Тула», посетить уютный музейный дворик «Л. Н. Т.» и литературное кафе «Стива».

Где и когда?
Тула
Тула , Тула
7 июня 2025, суббота
14:00
 В календарь
 В календарь
8 июня 2025, воскресенье
14:00
 В календарь
 В календарь
0
Касса
Суровая жизнь
7 - 8 июня
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Жизнь Чака
3 - 11 июня
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Кунг-фу кот
12 июня, четверг 00:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сокровища гномов
1 мая - 9 июня
Синема Стар
Заклятие. Демон внутри
5 - 12 июня
Люксор Тула
Ганзель и Гретель: Миссия «Спящая красавица»
17 мая - 17 июня
Кинотеатр (Суворов)
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.