Самозванцы

Премьера: 05.06.2025

Режиссер: Мария Рейзен

Актеры: Сергей Шакуров, Линда Лапиньш, Ильдар Гайнутдинов, Егор Бероев, Анна Михалкова, Александр Адабашьян, Владимир Гуськов, Татьяна Лютаева, Владимир Симонов, Уршула Малка, Сергей Шнырев, Юрий Назаров, Вадим Медведев, Любовь Германова, Никита Брусов

Жанр: Исторический, Драматический

Продолжительноcть: 90 минут

Возрастные ограничения: 16+

Октябрь 1993 года. Влюбленная пара пытается разобраться в обстоятельствах смерти знаменитого режиссера и спасти его последний фильм, однако они оказываются в центре исторических событий.