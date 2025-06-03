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Стас Михайлов

Стас Михайлов

10 июня в Городском концертном зале пройдёт большой юбилейный концерт народного артиста Стаса Михайлова.

Артист пребывает в отличной форме, его тур по стране в самом разгаре. Всех зрителей ждёт россыпь народных хитов, а также уже успевшие полюбится новые песни, не покидающих чарты ведущих стриминговых сервисов.

Лучшие песни и все хиты артиста на грандиозном шоу, которое нельзя пропустить. Программа долгожданного концерта включит в себя почти три десятка лучших песен артиста, а шоу готовят ведущие специалисты отечественной индустрии. 

Где и когда?
Городской концертный зал
Тула , улица Советская, 2
10 июня 2025, вторник
19:00
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Касса
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12 июня, четверг 00:00
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