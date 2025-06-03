Стас Михайлов
10 июня в Городском концертном зале пройдёт большой юбилейный концерт народного артиста Стаса Михайлова.
Артист пребывает в отличной форме, его тур по стране в самом разгаре. Всех зрителей ждёт россыпь народных хитов, а также уже успевшие полюбится новые песни, не покидающих чарты ведущих стриминговых сервисов.
Лучшие песни и все хиты артиста на грандиозном шоу, которое нельзя пропустить. Программа долгожданного концерта включит в себя почти три десятка лучших песен артиста, а шоу готовят ведущие специалисты отечественной индустрии.
Где и когда?
Тула , улица Советская, 2
10 июня 2025, вторник
19:00
12 июня, четверг 00:00
17 мая - 17 июня
5 - 12 июня
1 - 11 июня
3 - 11 июня
29 мая - 11 июня