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Заклятие. Демон внутри

Заклятие. Демон внутри

Премьера:
05.06.2025
 
Режиссер:
Джек Сага Кабабье, Йосси Сага
  
Актеры:
Джек Гулдбурн, Фернанда Ромеро, Джиа Хантер, Элис Култхард, Роджер Кадни, Эдмунд Ден, Даррен Кларк, Пилар Исквик Мата, Исабель Эренлунд, Шарлотта Хантер
  
Жанр:
Ужасы
  
Продолжительноcть:
84 минуты
  
Возрастные ограничения:
18+
 

После загадочной смерти отца Каролина начинает часто ссориться с мамой и учителями. Ей самой становится страшно от того, что она постоянно злится и делает странные вещи. Она начинает подозревать, что появившийся на ее теле знак — это символ древнеегипетского демона, который поселился внутри нее и сила которого растет с каждым днем. Каролине предстоит пройти через опасный ритуал, чтобы вернуть саму себя и понять, что же на самом деле случилось с ее отцом.

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