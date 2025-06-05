Заклятие. Демон внутри

Премьера: 05.06.2025

Режиссер: Джек Сага Кабабье, Йосси Сага

Актеры: Джек Гулдбурн, Фернанда Ромеро, Джиа Хантер, Элис Култхард, Роджер Кадни, Эдмунд Ден, Даррен Кларк, Пилар Исквик Мата, Исабель Эренлунд, Шарлотта Хантер

Жанр: Ужасы

Продолжительноcть: 84 минуты

Возрастные ограничения: 18+

После загадочной смерти отца Каролина начинает часто ссориться с мамой и учителями. Ей самой становится страшно от того, что она постоянно злится и делает странные вещи. Она начинает подозревать, что появившийся на ее теле знак — это символ древнеегипетского демона, который поселился внутри нее и сила которого растет с каждым днем. Каролине предстоит пройти через опасный ритуал, чтобы вернуть саму себя и понять, что же на самом деле случилось с ее отцом.