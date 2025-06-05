Заклятие. Демон внутри
Премьера:
05.06.2025
Режиссер:
Джек Сага Кабабье, Йосси Сага
Актеры:
Джек Гулдбурн, Фернанда Ромеро, Джиа Хантер, Элис Култхард, Роджер Кадни, Эдмунд Ден, Даррен Кларк, Пилар Исквик Мата, Исабель Эренлунд, Шарлотта Хантер
Жанр:
Ужасы
Продолжительноcть:
84 минуты
Возрастные ограничения:
18+
После загадочной смерти отца Каролина начинает часто ссориться с мамой и учителями. Ей самой становится страшно от того, что она постоянно злится и делает странные вещи. Она начинает подозревать, что появившийся на ее теле знак — это символ древнеегипетского демона, который поселился внутри нее и сила которого растет с каждым днем. Каролине предстоит пройти через опасный ритуал, чтобы вернуть саму себя и понять, что же на самом деле случилось с ее отцом.
Завтра
|
22:00
|Люксор Тула
|
22:25
|Алмаз Синема
7 июня, суббота
|
22:00
|Люксор Тула
|
22:25
|Алмаз Синема
|
00:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
8 июня, воскресенье
|
22:00
|Люксор Тула
|
22:25
|Алмаз Синема
|
22:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
00:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
9 июня, понедельник
|
22:00
|Люксор Тула
|
22:25
|Алмаз Синема
|
22:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10 июня, вторник
|
22:00
|Люксор Тула
|
22:25
|Алмаз Синема
|
23:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11 июня, среда
|
22:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:25
|Алмаз Синема
Завтра
|Алмаз Синема
|
22:25
|Люксор Тула
|
22:00
7 июня, суббота
|Алмаз Синема
|
22:25
|Люксор Тула
|
22:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
00:00
8 июня, воскресенье
|Алмаз Синема
|
22:25
|Люксор Тула
|
22:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:30
00:05
9 июня, понедельник
|Алмаз Синема
|
22:25
|Люксор Тула
|
22:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:25
10 июня, вторник
|Алмаз Синема
|
22:25
|Люксор Тула
|
22:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:35
11 июня, среда
|Алмаз Синема
|
22:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:25
1 мая - 9 июня
7 - 8 июня
3 - 11 июня
12 июня, четверг 00:00
5 - 11 июня
17 мая - 17 июня