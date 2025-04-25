Школа мистера Пингвина
Премьера:
19.06.2025
Режиссер:
Питер Каттанео
Актеры:
Стив Куган, Бьерн Густафссон, Давид Эрреро, Джонатан Прайс, Аймар Миранда, Никанор Фернандес, Уго Фуэртес, Хоакин Лопес, Мигель Алехандро Серрано, Рамиро Блас, Томас Поцци
Жанр:
Драматический, Приключение
Продолжительноcть:
111 минута
Возрастные ограничения:
16+
Учитель английского языка находит на берегу океана крошечного пингвина. Малыш совсем ослаб и едва шевелит крыльями. Том очищает его от мазута и водорослей и отпускает на волю. Но не все так просто. По пингвиньему кодексу чести, если тебе спасли жизнь, ты должен отплатить тем же. Пингвин преследует учителя повсюду. И однажды пробирается к нему в класс. Вместе с Томом он учит избалованных школьников доброте и заботе, а также английскому. Ведь он приплыл по обмену из самого Лондона и на другом языке не говорит. Когда успеваемость безнадежного класса начинает расти, об уроках пернатого педагога узнает вся округа.
Сегодня
|
16:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19 июня, четверг
|
20:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20 июня, пятница
|
20:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21 июня, суббота
|
20:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22 июня, воскресенье
|
20:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23 июня, понедельник
|
20:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
24 июня, вторник
|
20:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
25 июня, среда
|
20:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
16:00
19 июня, четверг
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:30
20 июня, пятница
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:30
21 июня, суббота
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:30
22 июня, воскресенье
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:30
23 июня, понедельник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:30
24 июня, вторник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:30
25 июня, среда
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:30
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