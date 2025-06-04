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  5. 8 лучших комментариев: 9 мая - 23 мая - Блог «Лучшие комментарии» - MySlo.ru
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Лучшие комментарии
8 лучших комментариев: 9 мая - 23 мая

8 лучших комментариев: 9 мая - 23 мая

Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но всё равно самые лучшие!»

Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.

- 1 -

Что не так в деле о ДТП с «Камаро» и рассказе политика Дубовенко

Что не так в деле о ДТП с «Камаро» и рассказе политика Дубовенко

- 2 -

Вашу теплицу могут признать недвижимостью. Нужно ли ее регистрировать?

Вашу теплицу могут признать недвижимостью. Нужно ли ее регистрировать?

- 3 -

Внимание: в Туле и области временно ограничена мобильная связь

Внимание: в Туле и области временно ограничена мобильная связь

- 4 -

Тульский оборонный завод назвал фейками информацию об атаке дронов на предприятие

Тульский оборонный завод назвал фейками информацию об атаке дронов на предприятие

- 5 -

ПВО в Тульской области отражает 15-ю атаку беспилотников подряд

ПВО в Тульской области отражает 15-ю атаку беспилотников подряд

- 6 -

За 12 часов силы ПВО сбили над Тульской областью 13 вражеских беспилотников

За 12 часов силы ПВО сбили над Тульской областью 13 вражеских беспилотников

- 7 -

Туляки жалуются на перебои в работе мобильного интернета

Туляки жалуются на перебои в работе мобильного интернета

- 8 -

Стало известно, почему тулякам вовремя не доставили пенсии: комментарий Почты

Стало известно, почему тулякам вовремя не доставили пенсии: комментарий Почты

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6 лучших комментариев: 25 апреля - 9 мая
6 лучших комментариев: 25 апреля - 9 мая
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