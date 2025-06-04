8 лучших комментариев: 9 мая - 23 мая

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Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.
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Что не так в деле о ДТП с «Камаро» и рассказе политика Дубовенко
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Вашу теплицу могут признать недвижимостью. Нужно ли ее регистрировать?
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Внимание: в Туле и области временно ограничена мобильная связь
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Тульский оборонный завод назвал фейками информацию об атаке дронов на предприятие
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ПВО в Тульской области отражает 15-ю атаку беспилотников подряд
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За 12 часов силы ПВО сбили над Тульской областью 13 вражеских беспилотников
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Туляки жалуются на перебои в работе мобильного интернета
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Стало известно, почему тулякам вовремя не доставили пенсии: комментарий Почты
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