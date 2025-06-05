7 июня в селе Крапивна Щекинского района состоится XXI фестиваль Крапивы.

Публикуем полную программу фестиваля.

ГЛАВНАЯ СЦЕНА, 12.00–22.00

Центральная площадь Крапивны

Губернаторский духовой оркестр (Тула). Ведущий коллектив Тульской областной филармонии им. И. А. Михайловского, созданный в 1995 году. В репертуаре коллектива — русская и зарубежная классика, произведения для солистов с оркестром, популярные танцевальные мелодии и фрагменты оперетт. Художественный руководитель — заслуженный артист РФ Полислав Балин. Главный дирижер — Владимир Леер.

Группа Runa Project (Тула). Проект музыкантов Алексея Усольцева и Ирины Брыковой, в котором органично переплетаются фольклор и современная электронная музыка, рождая авторский CyberFolk. В треках, помимо электроники и вокала, можно услышать этнические инструменты.

Группа «Вольный путь» (Москва). Коллектив работает в жанре фолк-рок и исполняет авторские композиции, сочетающие поэтичные тексты с мелодичной инструментальной основой. В композициях группы яркий женский вокал дополняется звучанием акустической гитары и виолончели.

Группа POLY (Новомосковск). Молодой коллектив, исполняющий композиции в жанрах блюз-рок, психоделический рок и альтернативный рок.

Группа «Мистер Твистер» (Москва). Советская и российская группа, играющая рок-н-ролл и рокабилли. Репертуар «Мистера Твистера» составляют классические зарубежные рок-н-рольные номера, советские шлягеры 1960-х годов и собственные песни.

Группа DOLZHANKINA (Тула). Группа играет в стиле современного русского инди-романтизма. Творчество команды отличается театральной выразительностью, где каждая эмоция звучит так же ярко, как мелодия, а боль и нежность сплетаются в музыку, которая остается в сердце.

DJ Krapiva (Москва). Творческий псевдоним уроженца Тулы, актера, танцора и хореографа Сергея Крапивы. Карьеру диджея он начал в 2022 году. Артист работает в стилях техно, прогрессив-хаус, дип-хаус и многих других.

Группа «Калинов мост» (Новосибирск). «Калинов мост» — советская и российская рок-группа, основанная в 1986 году в Новосибирске. Коллектив считается одним из пионеров в жанре славянского фолк-рока. Музыка группы сочетает мощные гитарные риффы, этнические мотивы и глубокие поэтические тексты.

ФУД-КОРТ, 12:00–22:00



Центральная площадь Крапивны.

Еда с крапивой и не только!

ЯРМАРКА МАСТЕРОВ, 12.00–20.00

«КРАПИВНЫЕ БОИ», 12.30–20.00

Рядом с домом на ул. Л. Толстого, 3.

Крапивные бои — уникальный вид спорта, поучаствовать в соревнованиях по которому можно только на фестивале Крапивы.

Попробовать свои силы можно как в парном бою, так и в командном соревновании. Рядом с площадкой крапивных боев можно посетить лучный, арбалетный и страйкбольный тиры.

ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ МАСТЕР-КЛАССЫ, 13.00–19.00

Рядом с домом на ул. Л. Толстого, 3.

Танцевальные мастер-классы для всех желающих проведут педагоги и участники студии современной хореографии Galaxy Dance (Тула — Щекино).

13.00 — эстрадный танец.

14.20 — вог-электро.

15.40 — хип-хоп.

17.00 — русский танец.

18.20 — танго.

МАСТЕР-КЛАССЫ, 12.00–17.30

Сквер у Музея Земства (ул. Коммунаров, 40). Билеты приобретаются на месте.

«Крапивная нить» — изготовление обереговой нити из крапивы;

изготовление экологического гобелена;

изготовление обереговых экокукол;

ткачество на старинном ткацком стане;

мастер-класс по рисованию «Крапивный натюрморт»;

лепка из глины;

роспись гуашью керамических форм;

гончарное мастерство.

МАСТЕР-КЛАСС ПО АНИМАЦИИ, 12.00–17.30

Пересечение улиц Колхозной и Советской. Билеты приобретаются на месте.

Во время мастер-класса дети познакомятся с основными видами анимации и поучаствуют в создании мультфильма в технике перекладки.

ФЕСТИВАЛЬНАЯ ПОЧТА, 12.00–17.30

Пересечение улиц Колхозной и Советской. Билеты приобретаются на месте.

Гости фестиваля смогут отправить тематические открытки из специального почтового отделения в центре Крапивны.

МУЗЕЙ ЗЕМСТВА И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ

ИСТОРИИ, 9.00–20.00



Ул. Коммунаров, 40. Вход по билетам.

9.00–20.00 — самостоятельный осмотр экспозиции.

9.00–20.00 — мастер-класс по изготовлению флористических композиций.

12.00–18.00 (каждый час) — сборная экскурсия по экспозиции музея.

12.00–18.00 (каждый час) — экскурсии по историческому центру Крапивны.

19.30–20.30 — показ мультипликационных фильмов Большого фестиваля мультфильмов от студии «Пчела».

ПЛОЩАДКА НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА

«ТУЛЬСКИЕ ЗАСЕКИ», 12.00–17.00



Рядом с Музеем Земства (ул. Коммунаров, 40).