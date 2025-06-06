6 лучших комментариев: 23 мая - 6 июня

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Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.
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Туляка обвинили в дискредитации ВС РФ за футболку с надписью «Нет войне»
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На рынках в Туле изъяли 12 кг санкционного сыра
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В Туле 15 каратистов отравились, посетив «Русскую трапезу» на Фрунзе
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На всех пляжах Тулы установили видеонаблюдение
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Тулякам лучше не отдыхать в Турции из-за вируса Коксаки
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Тренер Сторожук покинул тульский «Арсенал»
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