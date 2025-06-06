10-летний мальчик и его бабушка погибли при пожаре в Хрущево

Фото МЧС и СК.

Матери с еще двумя маленькими детьми удалось спастись.

Вечером 5 июня в тульском селе Хрущево загорелся частный дом на улице Центральной.

Первые пожарные подразделения прибыли на место спустя считанные минуты. С огнем боролись почти час.

В огне погибла 68-летняя женщина и ее 10-летний внук. Мать мальчика вместе с ещё двумя малолетними детьми успела выйти из помещения. Сейчас их жизни ничто не угрожает.

По данным регионального СК, возможной причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем.

Следователи возбудили уголовное дело по ст. 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности. Проводятся следственные действия. Осмотрено место происшествия, допрошены свидетели, назначено несколько судебных экспертиз.

Расследование дела на контроле в аппарате следственного управления.