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10-летний мальчик и его бабушка погибли при пожаре в Хрущево
Фото МЧС и СК.

10-летний мальчик и его бабушка погибли при пожаре в Хрущево

Матери с еще двумя маленькими детьми удалось спастись.

Вечером 5 июня в тульском селе Хрущево загорелся частный дом на улице Центральной.

Первые пожарные подразделения прибыли на место спустя считанные минуты. С огнем боролись почти час. 

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В огне погибла 68-летняя женщина и ее 10-летний внук. Мать мальчика вместе с ещё двумя малолетними детьми успела выйти из помещения. Сейчас их жизни ничто не угрожает.

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По данным регионального СК, возможной причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем. 

Следователи возбудили уголовное дело по ст. 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности. Проводятся следственные действия. Осмотрено место происшествия, допрошены свидетели, назначено несколько судебных экспертиз.

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Расследование дела на контроле в аппарате следственного управления.

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Место
ХрущевоТула

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