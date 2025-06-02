Не шей мне срок. В Туле полицейские избили музыканта, вымогая взятку в 5500 рублей

Они обещали не привлекать молодого человека и его знакомую к уголовной ответственности по подозрению в незаконном обороте наркотиков.

В Туле двое бывших сотрудников полиции, 34-летний Юрий Дмитриев и 35-летний Юрий Иванов (имена обвиняемых изменены. — Прим. ред.), обвиняются в мелком взяточничестве, получении взятки и превышении должностных полномочий.

По версии следствия, в конце января 2025 года Дмитриев и Иванов поймали парня и девушку, которые искали «закладки» в поле у села Частого. Полицейские сначала пригрозили задержанным отправить их «на тюрьму», а потом согласились «решить вопросик» — за финансовое вознаграждение.

Myslo — о подробностях истории, в которой, кажется, отсутствуют положительные герои.

«Закладки» в чистом поле и дорога в отдел

24-летний безработный музыкант Александр Евгеньев (имена и фамилии потерпевших изменены в связи с тем, что они находятся под госзащитой. — Прим. ред.) познакомился с 25-летней Кристиной Егоровой в августе 2024 года. Парень и девушка общались редко, но иногда Александр приезжал к Кристине в гости в Тулу.

30 января они как раз были в квартире Кристины: молодые люди, периодически употреблявшие запрещенные вещества, размышляли, где можно бесплатно достать наркотики.

— Мой друг кинул координаты точки, на которой часто прикапывают «закладки», — расскажет позже следователям Александр. — Мы решили поехать туда и попробовать отыскать чужой тайник. В 16.00 Кристина вызвала такси, мы поехали в село Частое. Провели там примерно 2-3 часа, но так ничего и не нашли. А когда собирались уходить, к нам подъехала «Лада» без номеров, из которой вышли два человека в полицейской форме.

По словам Александра, мужчины сразу же перешли к угрозам, минуя часть с предъявлением служебных удостоверений. Потребовали телефоны и заявили, что Саше с Кристиной наступил ******, так как сейчас они поедут «на тюрьму».

Из показаний Александра Евгеньева:

— Разумеется, я был испуган. Подумал, что мне могут наркотики подкинуть и в самом деле отправить в колонию.

Поэтому я предложил «решить вопросик» за 100 000 рублей.

Один из сотрудников, позже я узнал, что это был Дмитриев, сказал, что на поиск денег у меня 10 минут, после чего его коллега вернул мне телефон. Я обзвонил знакомых — денег не нашел. Потом набрал сестре, которая работает следователем в Саратове. Обрисовал ситуацию и добавил, что при мне и Кристине не было «веса». Сестра по громкой связи потребовала полицейских представиться, и только тогда один из них, Иванов, показал удостоверение. Разговор прервался, и полицейские забрали телефон обратно, заявив, что я слишком много болтаю.



Александр Евгеньев.

Побои в кабинете и угрозы музыканту

После этого сотрудники отвезли задержанных в наркологический диспансер на улицу Мосина. Кристина и Саша сдали анализы, честно признавшись, что пару недель назад употребляли наркотики.



Из показаний сотрудницы наркодиспансера:

— Во время освидетельствования я обязана проверить наличие телесных повреждений. Никаких ссадин, царапин или ушибов у ребят не было. Но они были довольно апатичны и практически не разговаривали. Единственным, кто находился в прекрасном расположении духа, был один из сотрудников полиции. Отпускал шутки в адрес задержанных и пытался завести беседу с врачами.

После сдачи анализов Дмитриев и Иванов доставили молодых людей в отдел полиции «Ильинское». Девушку оставили в коридоре, а парня завели в кабинет.

— Я сел напротив Дмитриева, а Иванов стоял у двери за моей спиной, — вспоминает Александр. — Меня спросили, что я делал в Частом. Ответил, что гулял с подругой. Сразу после этого Дмитриев ударил меня кулаком по лицу, прикрикнув: «Зачем ******? Говори правду, а то будет хуже!» Я снова сказал, что просто гулял, и Иванов нанес удар мне по затылку, схватил за волосы и потянул голову на себя. Дмитриев приподнялся со стула и отвесил оплеуху.

Я кричал, чтобы они прекратили, но меня снова ударили по затылку так, что откололась часть зуба. Потом по позвоночнику.

И только тогда, испугавшись за свою жизнь, я сознался, что мы искали «закладки».

После этого, по словам Александра, его заставили подписать пустой бланк и предложили альтернативу: либо его с Кристиной оформляют как закладчиков, либо они «решают вопрос». Молодой человек вытащил из карманов всю имеющуюся наличку — 5500 рублей. По указке Дмитриева положил деньги на стол и выслушал его речь в духе: «Если кому-то про это расскажешь, тебя найдут и подвесят в лесу». Затем парня отпустили и в кабинет завели Кристину.



Евгеньев дает показания в суде.

Оперативный интерес к личным фото и сделка

Напуганная криками, доносившимся из кабинета, Кристина решила, что ни в коем случае не будет спорить с сотрудниками, опасаясь, что её тоже могут ударить. Но первый же вопрос Дмитриева, вспоминает девушка, застал её врасплох, и избежать конфликта не получилось.

Из показаний Кристины Егоровой:

— Дмитриев приказал разблокировать мой телефон и отдать ему. Я отказалась, так как там хранились слишком откровенные фото, которые я делала для своего парня. В ответ на это Дмитриев отвесил мне пощечину, и я сделала все, что он просил. Полицейские изучали мои фото и переписки, сально комментируя их.

Потом сказал, что мне надо подумать, чего я хочу, — уголовное дело и поездку в колонию или административку и мизерный штраф.

Иванов добавил, что с Сашей они уже договорились и мне надо поскорее пораскинуть мозгами. Тогда я сказала, что на карте есть 15 000 рублей, могу перевести. Иванов обрадованно заметил, что так надо было сразу вести дела, но что перевод не нужен — доедем до банкомата. Я подписала какой-то незаполненный бланк, а потом мы вышли из отдела и сели в машину сотрудников.

По пути к банкомату, говорит Кристина, Иванов читал им нотации, заверяя, что они легко отделались и что жизнь подарила им второй шанс. Девушку высадили у «Глобуса», дождались, когда она снимет наличные, после чего молодым людям вернули телефоны и оставили на парковке гипермаркета.

— Деньги я отдавала не в руки — Дмитриев указал на подлокотник, чтобы я оставила их там, — завершает Кристина. — Нам напомнили, что через 10 дней придут результаты освидетельствования, после чего нас вызовут в суд. Потом назначат административный штраф, который мы должны заплатить. Я вызвала такси, и мы с Сашей вернулись в мою квартиру. Рассказала обо всем своему парню, и тот сказал, что нужно писать заявление.



Юрий Дмитриев.

Заявление, улики и позиция полицейских

Такой же совет дала Александру и его сестра — обратиться в управление собственной безопасности, но сначала необходимо снять побои. 31 января парень пошел в больницу, где у него зафиксировали ссадины, скол зуба и ушибы. 2 февраля он и Кристина написали заявления. И уже через пару дней Дмитриева с Ивановым задержали.

«Грандиозную» сумму, которую сотрудники забрали у молодых людей, нашли при обыске в квартире Иванова. А после обыска в отделе полиции выяснилось, что никаких документов, фиксирующих нахождение в отделе Евгеньева и Егоровой составлено не было.

Изъятые записи с камер наблюдения «Глобуса» подтвердили рассказ девушки. На кадрах видно, как она выходит из машины полицейских, ищет банкомат и возвращается в машину с тремя пятитысячными купюрами.

Изначально Дмитриев покаялся в применении насилия, просив зафиксировать, что он написал явку с повинной без какого-либо давления.

Но спустя какое-то время полицейский изменил показания, заявив, что просто выполнял свою работу и что к «Глобусу» они довезли ребят, потому что те попросили сами. И уже в машине начали просить не возбуждать против них уголовное дело и предлагать деньги. Разумеется, он и Иванов отказались идти на сделку, и как ему кажется, в отместку молодые люди написали на них заявление. Его явка с повинной была написана под угрозами и запугиваниями, вину он не признает.



Юрий Иванов.

Иванов в своих показаниях добавил, что изымал телефоны молодых людей с их согласия. Мол, фотографии и переписки Кристины он смотрел исключительно из оперативного интереса. Этот полицейский также не признал вину и в дальнейшем отказался от дачи показаний в качестве обвиняемого.

В настоящее время в Ленинском районном суде состоялось несколько заседаний по этому делу. В ходе процесса было оглашено обвинительное заключение и допрошены потерпевшие. Следующее заседание по делу Дмитриева и Иванова состоится 10 июня.

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