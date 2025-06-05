Большой концерт 25/17 и фестиваль Крапивы: выходные в Туле

25/17
Где: Манеж «Арсенала».
Стоимость: от 2500 руб.
8 июня в манеже «Арсенала» — большой сольный концерт группы 25/17. Юбилей альбома «Русский подорожник». Легендарной пластинке 10 лет.
XXI фестиваль Крапивы
Где: Село Крапивна.
7 июня в селе Крапивна Щекинского района состоится XXI фестиваль Крапивы. Полная программа по ссылке.
Биртман
Где: MINI by Concert Hall.
Стоимость: от 1700 руб.
7 июня в MINI by Concert Hall выступит группа «Биртман».
Вспомним шлягеры ранних альбомов и споем все новые хиты. Планируется супер-шоу, сюрпризы, отречение от ереси, ну и все прочее. В общем, вечер из разряда — «Не повторяется такое никогда».
Открытый микрофон
Где: кафе «Суп с котом».
6 июня в кафе «Суп с котом» пройдет «Открытый микрофон».