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Большой концерт 25/17 и фестиваль Крапивы: выходные в Туле

Большой концерт 25/17 и фестиваль Крапивы: выходные в Туле

А еще группа «Биртман» в MINI by Concert Hall и открытый микрофон — в нашем обзоре выходных.

25/17

Когда: 8 июня, воскресенье, 20.00.
Где: Манеж «Арсенала».
Стоимость: от 2500 руб.
 

25/17

8 июня в манеже «Арсенала» — большой сольный концерт группы 25/17. Юбилей альбома «Русский подорожник». Легендарной пластинке 10 лет.

 

XXI фестиваль Крапивы

Когда: 7 июня, суббота, 12.00.
Где: Село Крапивна.
 

XXI фестиваль Крапивы

7 июня в селе Крапивна Щекинского района состоится XXI фестиваль Крапивы. Полная программа по ссылке. 

 

Биртман

Когда: 7 июня, суббота, 20.00.
Где: MINI by Concert Hall.
Стоимость: от 1700 руб.
 

Биртман

7 июня в MINI by Concert Hall выступит группа «Биртман». 

Вспомним шлягеры ранних альбомов и споем все новые хиты. Планируется супер-шоу, сюрпризы, отречение от ереси, ну и все прочее. В общем, вечер из разряда — «Не повторяется такое никогда». 

 

Открытый микрофон

Когда: 6 июня, пятница, 20.00.
Где: кафе «Суп с котом».
 

Открытый микрофон

6 июня в кафе «Суп с котом» пройдет «Открытый микрофон».

а что в кино?

Батя 2. Дед

Макс и Ирина находятся на грани развода и не живут вместе. Макс приезжает к Ирине, чтобы забрать сына Диму на осенние каникулы, но тут выясняется, что ребенок сбежал из дома. Обеспокоенные родители отправляются на его поиски на машине Влада, семейного психолога и — по совместительству — ухажера Ирины. В дороге выясняется, что Дима сбежал в деревню к отцу Макса — Бате. В пути Макс вспоминает, как родители, во время развода, отправили его в деревню к Деду, про их жизнь вдвоем, свою первую любовь и друзей детства.
 

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Фотограф:
вчера, в 20:15 0
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