Большой концерт 25/17 и фестиваль Крапивы: выходные в Туле

7 июня в MINI by Concert Hall выступит группа « Биртман ». Вспомним шлягеры ранних альбомов и споем все новые хиты. Планируется супер-шоу, сюрпризы, отречение от ереси, ну и все прочее. В общем, вечер из разряда — «Не повторяется такое никогда».

Батя 2. Дед

Макс и Ирина находятся на грани развода и не живут вместе. Макс приезжает к Ирине, чтобы забрать сына Диму на осенние каникулы, но тут выясняется, что ребенок сбежал из дома. Обеспокоенные родители отправляются на его поиски на машине Влада, семейного психолога и — по совместительству — ухажера Ирины. В дороге выясняется, что Дима сбежал в деревню к отцу Макса — Бате. В пути Макс вспоминает, как родители, во время развода, отправили его в деревню к Деду, про их жизнь вдвоем, свою первую любовь и друзей детства.