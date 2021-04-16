Gorizont Entertainment
15 мая в Concert Hall состоится выступление музыкального театра Gorizont Entertainment. Музыканты закрывают свой флагманский проект!
Мы приготовили для вас трехчасовую шоу-программу с участиием ставшей нам родной рок-группы LAST EMPIRE, наших добрых друзей - Рамазана Селимова, Назара Сахратова и Сергея Орлова, а также «Оркестра пиратской музыки под управлением Джона Сильвера»!
Ну и конечно же, мы не могли без сюрпризов. Закрывать «Галерею мюзиклов» вместе с нами будет звезда мюзикловой (и не только) сцены - несравненная Теона Дольникова!
Последняя «Галерея мюзиклов» - это концентрат всего самого лучшего, что было в этой программе.
Оставить кого-то равнодушным мы просто не сможем! Проект, родившийся и выросший в Туле, подходит к концу...
Где и когда?
Тула, ул. Фридриха Энгельса 70
15 мая 2021, суббота
19:00
29 мая, суббота 11:00
9 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 900 ₽
29 мая, суббота 20:00
₽ Билеты: 700-1200 ₽
5 июня, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000-1100 ₽
21 мая, пятница 19:00
₽ Билеты: 350 ₽
21 мая, пятница 19:00
₽ Билеты: 300 ₽