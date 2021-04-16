15 мая в Concert Hall состоится выступление музыкального театра Gorizont Entertainment. Музыканты закрывают свой флагманский проект!

Мы приготовили для вас трехчасовую шоу-программу с участиием ставшей нам родной рок-группы LAST EMPIRE, наших добрых друзей - Рамазана Селимова, Назара Сахратова и Сергея Орлова, а также «Оркестра пиратской музыки под управлением Джона Сильвера»!

Ну и конечно же, мы не могли без сюрпризов. Закрывать «Галерею мюзиклов» вместе с нами будет звезда мюзикловой (и не только) сцены - несравненная Теона Дольникова!

Последняя «Галерея мюзиклов» - это концентрат всего самого лучшего, что было в этой программе.

Оставить кого-то равнодушным мы просто не сможем! Проект, родившийся и выросший в Туле, подходит к концу...