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Gorizont Entertainment

Gorizont Entertainment

15 мая в Concert Hall состоится выступление музыкального театра Gorizont Entertainment. Музыканты закрывают свой флагманский проект!
 
Мы приготовили для вас трехчасовую шоу-программу с участиием ставшей нам родной рок-группы LAST EMPIRE, наших добрых друзей - Рамазана Селимова, Назара Сахратова и Сергея Орлова, а также «Оркестра пиратской музыки под управлением Джона Сильвера»! 
 
Ну и конечно же, мы не могли без сюрпризов. Закрывать «Галерею мюзиклов» вместе с нами будет звезда мюзикловой (и не только) сцены - несравненная Теона Дольникова!
 
Последняя «Галерея мюзиклов» - это концентрат всего самого лучшего, что было в этой программе.  
 
Оставить кого-то равнодушным мы просто не сможем! Проект, родившийся и выросший в Туле, подходит к концу... 
 
 
Где и когда?
Concert Hall
Тула, ул. Фридриха Энгельса 70
15 мая 2021, суббота
19:00
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Касса
Автобусная обзорная экскурсия по Туле
29 мая, суббота 11:00
Центр приема гостей Тульской области
Северный Флот
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9 октября, суббота 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 900 ₽
Песни из фильма БРАТ-2
Купить билет
29 мая, суббота 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 700-1200 ₽
Большая дискотека «Мы вместе»
Купить билет
5 июня, суббота 19:00
Тульский Государственный Цирк
 ₽  Билеты: 1000-1100 ₽
SYMPULS-E
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21 мая, пятница 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 350 ₽
«Цой Жив!». Вечер памяти Виктора Цоя
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21 мая, пятница 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 300 ₽
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