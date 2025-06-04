Муж попался пьяным за рулем, а автомобиль конфисковали у жены – законно ли это?

Объединенная пресс-служба судебной системы и Управления Судебного департамента в Тульской области по материалам Конституционного суда РФ разъяснила необычное дело.

Конфискация допустима

Право частной собственности не является абсолютным, и в ситуации нахождения автомобиля в совместной собственности супругов, один из которых осужден за управление этим автомобилем в нетрезвом виде, конфискация транспортного средства допустима.

Совладелец машины должен нести ответственность за ее использование, в том числе, не допускать второго собственника за руль в нетрезвом состоянии.

Об этом говорится в постановлении Конституционного суда РФ, которое он вынес, рассмотрев жалобу вдовы осужденного за пьяное вождение на нормы, касающиеся изъятия автомобиля.

Суть дела

Женщина обратилась в суд с требованием отменить конфискацию принадлежавшего ей автомобиля. Как следует из материалов дела, ее муж был осужден за пьяное вождение. По решению суда машина подлежала конфискации. Через некоторое время мужчина скончался, но автомобиль у вдовы все равно изъяли.

КС разъяснил: конфискация не является только мерой воздействия на дальнейшее поведение осужденного, она необходима и для предупреждения совершения преступлений другими гражданами.

Понимание того, что последствия нарушения закона затронут не только нарушителя, но и его семью, усиливает действенность нормы закона, подчеркнул КС. Таким образом, изъятие как мера ответственности является предупреждением для всех граждан о последствиях безответственного владения.