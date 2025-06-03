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В Туле автовладельцы, пострадавшие от атак БПЛА, могут остаться без компенсации
Фото Юлии Александровой.

В Туле автовладельцы, пострадавшие от атак БПЛА, могут остаться без компенсации

Возместить ущерб должен виновник – после расследования уголовного дела.

Жители Тульской области, чьи авто были повреждены в результате массированной атаки БПЛА, так и не получили компенсаций. В соцсетях с жалобой к губернатору Дмитрию Миляеву обратилась местная жительница. 

«А для семей пострадавших от атаки БПЛА на улице Металлургов, 52-а, чьи автомобили разбиты, когда начнут оказывать помощь? Почему нас бросили? Кто будет компенсировать нам ущерб? У людей пострадало имущество», — пишет женщина.

На сообщение отреагировала министр труда и соцзащиты Татьяна Абросимова. Она отметила, что перечень лиц, которым положена компенсация, закреплен в указе главы региона от 26 мая об оказании единовременной материальной помощи лицам, пострадавшим в результате атак БПЛА. Однако об автомобилях в нем речи не идет.

«Возмещение восстановительного ремонта автотранспортных средств возможно по открытому уголовному делу. После того как Следственный комитет России вынесет решение по уголовному делу, Вы вправе обратиться к виновной стороне за компенсацией ремонта Вашего автомобиля, поврежденного в результате происшествия», — сообщила министр. 

Напомним, ранее мы рассказывали, что пострадавшим при массовой атаке БПЛА выплатят от 100 до 600 тысяч рублей. О том, как получить компенсацию, можно прочитать по ссылке.

Сюжет: Массированная атака БПЛА
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