Доброе утро! Врываемся в новый день с порции хороших новостей. Поехали!

О погоде на выходные. Сегодня в Туле небольшой дождь и до +26 градусов. В субботу облака немного разойдутся, а температура воздуха поднимется до +27 градусов. В воскресенье снова дождь и до +28 градусов.

В мире, полном неожиданных поворотов судьбы, история бразильянки Даниэлы Синьор выделяется своей эксцентричностью. Полтора года она разрабатывала смелый план, чтобы привлечь внимание своего избранника — директора похоронного бюро Аполлона Скарита.

Каждые несколько месяцев Даниэла посещала похороны, которые организовывал Аполлон. Этот необычный способ завоевать сердце молодого человека, казалось, был рискованным, но в конечном итоге сработал. Постепенно между ними завязался разговор, и их отношения начали развиваться.

Недавно пара решила закрепить свои чувства официально и сыграла свадьбу в стиле, который удивил всех гостей. Молодожены прибыли на торжество на катафалке, что стало настоящим шоком для присутствующих. На капоте машины была размещена надпись: «Пока смерть не разлучит нас», что символизировало их необычное начало совместной жизни.

И пятницу встречаем вместе с Димой Биланом - Невозможное возможно.

В Московском зоопарке прошла уникальная свадьба, на которой главными героями стали жабки. Вместо традиционных колец сотрудники зоопарка подготовили крошечные венки из одуванчиков, которые стали символом их любви.

На церемонию пригласили не только самих молодоженов, но и их верную свидетельницу — жабу-рогатку Машу. Она с радостью согласилась сыграть эту важную роль и добавить веселья в этот необычный день.

Гостями праздника стали другие обитатели зоопарка, которые с интересом наблюдали за происходящим. Для запечатления этого незабываемого момента был приглашен фотограф, который смог уловить все радостные моменты и эмоции участников.

Так, в сердце столицы, среди шумного мегаполиса, прошла свадьба, которая напомнила всем о простых радостях жизни и о том, как важно любить и быть любимым, даже если ты — жаба.

Каждая капля, словно маленькая вселенная, отражает окружающий мир, преломляя свет и создавая волшебные узоры. Они танцуют на листьях, скользят по стеклам и сливаются в ручейки, наполняя нас ощущением свежести и легкости.

Невесомого настроения!