Премьера: 12.06.2025

Режиссер: Самир Оливерос

Актеры: Шамир Андерсон, Хейли Беннетт, Брайан Герати, Уолтон Гоггинс, Патти Харрисон, Пол Уолтер Хаузер, Лилли Кей, Джонни Ноксвилл, Татьяна Рондерос, Рики Рассерт, Дэвид Рисдал, Дэвид Стратэрн, Мейзи Уилльямс, Шонетт Рене Уилсон, Джеймс Уолк

Жанр: Триллер

Продолжительноcть: 90 минут

Возрастные ограничения: 18+

Основано на реальных событиях. Май 1984 года. Майкл проходит отбор в телешоу «Как стать миллионером». Он идеальный участник — обычный работяга, для которого попасть на любимое телешоу — мечта всей жизни. Неожиданно для всех он проходит в финал состязания и претендует на рекордный за всю историю телевизионных игр выигрыш, ставя программу под угрозу банкротства. Сбитые с толку феноменальной удачливостью Майкла, организаторы шоу подозревают его в мошенничестве и пытаются раскрыть его истинные мотивы. Но Майкл не просто счастливчик или аферист — он нечто большее.