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Фотовыставка Ксении Гуцул

Фотовыставка Ксении Гуцул

11 февраля в Выставочном зале откроется персональная фотовыставка Ксении Гуцул.

Ксения Гуцул профессионально занимается фотографией более 10 лет. Является призёром конкурсов «Тула твоими глазами» (2006, 2007) и «Сезонная фотоохота» (2006, 2009), проводимых в рамках «Объективного проекта», участником конкурса-выставки «Лучшие фотографы России», организованного московским центром современного искусства «Винзавод» при поддержке Министерства культуры России.

В Выставочном зале Ксения Гуцул представляет новый проект — 33 истории любви. В них зритель увидит не просто зафиксированные минуты счастья и радости из жизни двух влюбленных, а прочувствованные автором состояния и эмоции, которые Ксения с помощью фотокамеры делает еще более трепетными и нежными. По словам автора, её всегда тянуло к прекрасному, и одно из притяжений — мир фотографии. Глядя на её работы, можно с уверенностью сказать, что это притяжение надолго.

Где и когда?
Выставочный зал объединения «Историко-краеведческий музей»
Выставочный зал объединения «Историко-краеведческий музей»
Тула, Красноармейский проспект, 16
11 февраля 2017, суббота
16:00
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