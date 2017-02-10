11 февраля в Выставочном зале откроется персональная фотовыставка Ксении Гуцул.

Ксения Гуцул профессионально занимается фотографией более 10 лет. Является призёром конкурсов «Тула твоими глазами» (2006, 2007) и «Сезонная фотоохота» (2006, 2009), проводимых в рамках «Объективного проекта», участником конкурса-выставки «Лучшие фотографы России», организованного московским центром современного искусства «Винзавод» при поддержке Министерства культуры России.

В Выставочном зале Ксения Гуцул представляет новый проект — 33 истории любви. В них зритель увидит не просто зафиксированные минуты счастья и радости из жизни двух влюбленных, а прочувствованные автором состояния и эмоции, которые Ксения с помощью фотокамеры делает еще более трепетными и нежными. По словам автора, её всегда тянуло к прекрасному, и одно из притяжений — мир фотографии. Глядя на её работы, можно с уверенностью сказать, что это притяжение надолго.