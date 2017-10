What time is it? It's Bass Time!

В «Типографии» состоится Bass вечеринка. Выбор пал именно на Bass музыку, чтобы не ограничивать мероприятие одним жанром. Если рассматривать Bass именно как направление, то это обобщающий термин для множества жанров, в том числе dnb, dubstep, juke, footwork, grime, breaks, garage. В последнее время всё больше и больше интересной музыки находится именно на стыке жанров или вовсе за их пределами, так почему бы не расширить горизонты?

Line-up:

Symmetric

Infinite Search

Fromz

Temporary Grave

B2B

Вход — 100 Р.