В «Октаве» покажут моноспектакль «Истории из чемодана» по мотивам сборника рассказов Сергея Довлатова. Спектакль Леонида Таранова «Истории из чемодана» о том, что, в сущности, жизнь каждого из нас совершенно спокойно уместится в небольшой саквояж, а может быть — и в спичечную коробку. Герои рассказов — из совсем недавнего нашего времени. Их состав пёстрый: от председателя Ленинградского горисполкома, скульптора, зачумленного редактора газеты до фарцовщиков, уголовника, солдат и работяг. Главный герой — сам автор, с его мягким юмором и непринуждённой манерой общения с персонажами, участник комедийных абсурдных ситуаций.

Сборник рассказов Сергея Довлатова «Чемодан» с недавних пор рекомендован к прочтению российским школьникам. Вошёл в сотню лучших произведений русской литературы. Издается огромными тиражами. Переводится на иностранные языки — это при том, что юмор Довлатова, как считается, переводим и непереводим одновременно. Может он и непереводим, но, как оказывается, понятен даже тем, кто знать не знает об особенностях жизни в Советском Союзе. Вероятно потому, что из мира вещей «довлатовский чемодан» давно перекочевал в понятия философские.

Автор инсценировки и режиссёр — заслуженный деятель искусств России ДЖЕННИ КАТЫШЕВА

Исполняет артист ЛЕОНИД ТАРАНОВ

Музыкальное оформление — НАТАЛИЯ МИТРОФАНОВА

Спектакль идёт в два действия с одним антрактом

Леонид Таранов — петербургский артист, много лет работающий в жанре «театр одного актёра». В настоящее время в его репертуаре около десяти моноспектаклей по произведениям С. Довлатова, М. Зощенко, Н. Гоголя, Л. Филатова, А. Чехова, В.Ерофеева. Эти работы пользуются неизменным успехом у зрителей. Об этом говорит тот факт, что на сцене легендарного арт-кафе «Подвал Бродячей Собаки» в Петербурге, все, без исключений, выступления Леонида проходят при полном аншлаге. Спектакли Леонида Таранова — это всегда свежо, актуально и просто очень смешно.