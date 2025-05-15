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  5. 15 мая: свинец в золото и как НАСА превратило данные о черных дырах в симфонию - Блог «Утро в Туле» - MySlo.ru
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Утро в Туле
15 мая: свинец в золото и как НАСА превратило данные о черных дырах в симфонию

15 мая: свинец в золото и как НАСА превратило данные о черных дырах в симфонию

Доброе утро! Настраиваемся на новый рабочий день вместе с порцией хороших новостей. Поехали!

Сегодня в Туле утром, утром и днем ожидается дождь, а дальше немного распогодится, воздух прогреется до +12 градусов.

В последние годы на Большом адронном коллайдере (БАК) произошло удивительное событие, которое привлекло внимание ученых и любителей науки по всему миру. Физики впервые смогли осуществить превращение свинца в золото, используя один из самых мощных ускорителей элементарных частиц.

В ходе эксперимента ядра свинца разгоняли до невероятной скорости — 99,999993% от скорости света. Ученые проводили столкновения ядер, которые были почти лобовыми, но в последний момент они расходились. В редких случаях это приводило к тому, что ядра свинца теряли по три протона, что и становилось причиной их превращения в атомы золота.

Однако, несмотря на этот научный прорыв, полученные атомы драгоценного металла быстро распадались. Кроме того, их масса оказалась ничтожно малой — в триллионы раз меньше той, которая необходима для создания, к примеру, обручального кольца. 

Превращение свинца в золото может показаться мечтой алхимиков, но на практике оно остается лишь интересным научным фактом. Тем не менее, такие исследования открывают новые горизонты в понимании ядерной физики и возможностей материи.

Слушаем Братья Грим - Ресницы.

В последние годы наука и искусство все чаще пересекаются, и одним из ярких примеров этого взаимодействия стало творчество НАСА, которое преобразовало данные от космических телескопов в музыкальные композиции. Недавняя симфония из трех, посвященная различным этапам развития черной дыры, позволяет нам по-новому взглянуть на загадочные процессы во Вселенной.

Симфония охватывает три ключевых этапа: рождение черной дыры из мощной сверхновой, ее эволюцию и «танец» с близлежащей звездой, подобной нашему Солнцу. Каждый из этих этапов был переведен в музыкальные ноты с помощью метода, известного как сонификация. Этот процесс позволяет преобразовать научные данные в аудиоформат, создавая уникальные звуковые произведения, которые не только радуют слух, но и помогают лучше понять сложные астрономические явления.

Сонификация имеет огромное значение не только для культурного обогащения, но и для научного сообщества. Она открывает новые горизонты в анализе данных, позволяя ученым «услышать» информацию, которую они исследуют. Звуковое представление данных может выявить закономерности и аномалии, которые могут быть незаметны при визуальном анализе.

Погрузитесь в мир завораживающих пейзажей, где каждый кадр — это приглашение к путешествию. В этой фотоподборке мы собрали самые потрясающие уголки природы, от величественных гор до спокойных озёр, от зелёных лесов до бескрайних пустынь. 

Прекрасного настроения!

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вчера, в 06:00 0

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