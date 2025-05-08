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Очи

Очи

Премьера:
08.05.2025
 
Режиссер:
Исайя Саксон
  
Актеры:
Уиллем Дефо, Финн Вольфхард, Эмили Уотсон, Хелена Ценгель, Линн Робертсон Брюс, Йестин Эванс, Пую Мирча Лэскуш, Роберт Тигнер, Сью Битти, Кэролайн Боуман
  
Жанр:
Приключение, Фэнтези
  
Продолжительноcть:
96 минут
  
Возрастные ограничения:
12+
 

Девочка Юрайя родилась на гористом острове посреди океана. В здешних дремучих лесах водится много диких зверей, но самыми опасными считаются загадочные существа очи. Одни считают, что это лишь сказка для детей, другие — что это враждебные создания. Однажды Юрайя находит в лесу потерявшегося детеныша очи и решает вернуть его родителям. Девочке придется найти общий язык с этим необычным обитателем леса и доказать людям, что дружить с очи лучше, чем их бояться.

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