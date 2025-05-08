Премьера: 08.05.2025

Режиссер: Исайя Саксон

Актеры: Уиллем Дефо, Финн Вольфхард, Эмили Уотсон, Хелена Ценгель, Линн Робертсон Брюс, Йестин Эванс, Пую Мирча Лэскуш, Роберт Тигнер, Сью Битти, Кэролайн Боуман

Жанр: Приключение, Фэнтези

Продолжительноcть: 96 минут

Возрастные ограничения: 12+

Девочка Юрайя родилась на гористом острове посреди океана. В здешних дремучих лесах водится много диких зверей, но самыми опасными считаются загадочные существа очи. Одни считают, что это лишь сказка для детей, другие — что это враждебные создания. Однажды Юрайя находит в лесу потерявшегося детеныша очи и решает вернуть его родителям. Девочке придется найти общий язык с этим необычным обитателем леса и доказать людям, что дружить с очи лучше, чем их бояться.