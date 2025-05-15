Моя лошадь

Премьера: 15.05.2025

Режиссер: Вик Армстронг

Актеры: Никки Рид, Райан Мерриман, Кэсси Томсон, Линда Гамильтон, Джорджина Армстронг, Уилльям Шатнер, Винг Реймс, Джон Редлингер, Джеймс Эдвард Томас, Джонни Роулингс, Рэндалл Тейлор

Жанр: Биография, Спортивный

Продолжительноcть: 108 минут

Возрастные ограничения: 6+

Фильм о наезднице Деби Коннор, которая в расцвете своей карьеры получила тяжелейшую травму позвоночника. Однако она не сдалась под гнетом обстоятельств, смогла доказать общественности силу своего духа и завоевать чемпионский титул.