Моя лошадь
Премьера:
15.05.2025
Режиссер:
Вик Армстронг
Актеры:
Никки Рид, Райан Мерриман, Кэсси Томсон, Линда Гамильтон, Джорджина Армстронг, Уилльям Шатнер, Винг Реймс, Джон Редлингер, Джеймс Эдвард Томас, Джонни Роулингс, Рэндалл Тейлор
Жанр:
Биография, Спортивный
Продолжительноcть:
108 минут
Возрастные ограничения:
6+
Фильм о наезднице Деби Коннор, которая в расцвете своей карьеры получила тяжелейшую травму позвоночника. Однако она не сдалась под гнетом обстоятельств, смогла доказать общественности силу своего духа и завоевать чемпионский титул.
Сегодня
|
16:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|
19:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17 мая, суббота
|
19:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18 мая, воскресенье
|
19:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19 мая, понедельник
|
16:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20 мая, вторник
|
16:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21 мая, среда
|
16:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
16:45
Завтра
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:20
17 мая, суббота
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:20
18 мая, воскресенье
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:20
19 мая, понедельник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
16:45
20 мая, вторник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
16:45
21 мая, среда
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
16:45
8 - 21 мая
1 - 21 мая
11 - 21 мая
17 мая, суббота 00:00
13 - 21 мая
13 - 21 мая