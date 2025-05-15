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Моя лошадь

Моя лошадь

Премьера:
15.05.2025
 
Режиссер:
Вик Армстронг
  
Актеры:
Никки Рид, Райан Мерриман, Кэсси Томсон, Линда Гамильтон, Джорджина Армстронг, Уилльям Шатнер, Винг Реймс, Джон Редлингер, Джеймс Эдвард Томас, Джонни Роулингс, Рэндалл Тейлор
  
Жанр:
Биография, Спортивный
  
Продолжительноcть:
108 минут
  
Возрастные ограничения:
6+
 

Фильм о наезднице Деби Коннор, которая в расцвете своей карьеры получила тяжелейшую травму позвоночника. Однако она не сдалась под гнетом обстоятельств, смогла доказать общественности силу своего духа и завоевать чемпионский титул.

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Касса
Финал
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