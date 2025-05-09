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Прости мою ошибку

Прости мою ошибку

Премьера:
09.05.2025
 
Режиссер:
Каран Шарма
  
Актеры:
Вамика Габби, Раджкуммар Рао, Санджай Мишра, Рагхувир Ядав, Закир Хуссейн, Сима Пахва, Джей Тхаккар, Анубха Фатехпурия, Иштияк Кхан
  
Жанр:
Драматический
  
Продолжительноcть:
130 минут
  
Возрастные ограничения:
12+
 

Гангстер пытается избежать насилия и вести мирную жизнь, дав клятву своей жене.

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