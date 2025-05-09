Прости мою ошибку

Премьера: 09.05.2025

Режиссер: Каран Шарма

Актеры: Вамика Габби, Раджкуммар Рао, Санджай Мишра, Рагхувир Ядав, Закир Хуссейн, Сима Пахва, Джей Тхаккар, Анубха Фатехпурия, Иштияк Кхан

Жанр: Драматический

Продолжительноcть: 130 минут

Возрастные ограничения: 12+

Гангстер пытается избежать насилия и вести мирную жизнь, дав клятву своей жене.