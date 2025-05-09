Прости мою ошибку

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Премьера:
09.05.2025
Режиссер:
Каран Шарма
Актеры:
Вамика Габби, Раджкуммар Рао, Санджай Мишра, Рагхувир Ядав, Закир Хуссейн, Сима Пахва, Джей Тхаккар, Анубха Фатехпурия, Иштияк Кхан
Жанр:
Драматический
Продолжительноcть:
130 минут
Возрастные ограничения:
12+
Гангстер пытается избежать насилия и вести мирную жизнь, дав клятву своей жене.
Сегодня
|
18:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
18:35
14 мая, среда 00:00
8 - 14 мая
13 мая, вторник 00:00
17 мая, суббота 00:00
1 - 14 мая
13 мая, вторник 00:00