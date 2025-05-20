Директор филиала «ЭвоКом» в Веневе ​​​​​​​Руслан Дубчак: «Я не стремился к заработку без усилий»

Как перезапустить карьеру и реализоваться в производственной сфере? Откуда черпать силы? И какие люди сейчас востребованы в компании? В интервью Myslo.

— Руслан, как складывался ваш карьерный путь? В детстве вы представляли, что будете руководить крупным производством?

— Детство пришлось на лихие 90-е. Я был старшим ребенком в многодетной семье без отца. Как и все тогда, наша семья пыталась выживать, бабушка торговала на рынке. В 12 лет я, можно сказать, стал ее компаньоном. Наверное, тогда у меня и развились задатки руководителя — ответственность за свои действия и результат. Я сам решал, по какой цене покупать и по какой продавать. Рынок поглотил меня полностью. Пока одноклассники встречались, гуляли, я считал прибыль, убытки, занимался делами.

После армии по торговой стезе не пошел, в 2003 году устроился на работу в Москву на самую рядовую должность. В качестве охранника отправился с инвестиционной компанией на Север выкупать активы организаций, которые занимались обслуживанием газопроводов.

В течение двух-трех месяцев меня назначили руководителем направления. Я работал с людьми, отвечал за деньги, организацию, рекламу, работу с реестрами и партнерами. Здесь как раз пригодились качества, которые бабушка заложила в детстве.

Все шло отлично до кризиса 2008 года. Потом пришлось начать все с чистого листа. Я устроился в Procter&Gamble. Рынок труда тогда был другим: за забором стояла очередь желающих устроиться в международную компанию. Я прошел строгий отбор и начал с рабочей специальности оператора, в химзащите выгребал горелый порошок. За год освоил все на своем участке и успешно сдал экзамены на управление полным циклом производства порошка. Хотелось развиваться дальше. Меня отправили за границу осваивать производство еще одного вида продукции — детских подгузников. За 15 лет я поработал начальником смены, инженером-технологом, руководил линиями моющих средств и подгузников одновременно, был руководителем группы технической поддержки, работал в московском офисе на руководящей должности. Решение уйти из компании было непростым, но это часть роста.

Сейчас руковожу заводом «ЭвоКом» в Веневе. Мы выпускаем большой ассортимент гигиенической продукции под известными каждому в нашей стране брендами: «ТЕНА», «Либресс», Zewa и Торк/Tellus. Здесь я вижу масштаб. Передо мной ежедневно стоят задачи, выполняя которые я развиваюсь вместе с компанией.

— Вам не раз приходилось начинать все с чистого листа, уходить на понижение. Что помогало подниматься с рядовых должностей до руководящих?

— Когда в жизни чего-то достигаешь, важно сохранять адекватность, чтобы не вскружило голову от власти и положения. Мир изменчив: сегодня ты можешь сидеть на вершине олимпа, а завтра упадешь. Некоторые находят в себе силы встать, идти дальше, подниматься в гору; у других на это нет сил. Самое главное — не зазвездиться.

Руководителя делает руководителем целеустремленность, умение понимать свои цели, фокусироваться на них, организовывать работу таким образом, чтобы этих целей достигать. И в работе с командой желательно добиваться результатов в первую очередь не приказным тоном, а умением заражать людей своими идеями.

Я требователен. И к людям, и к себе в первую очередь. Ценным качеством считаю внутреннюю ответственность. Вкладываю в это понятие понимание своей причастности к содеянному, к тому, как компания меняется, как трансформируются процессы, что происходит в целом. На любой должности можно не быть просто наблюдателем.

Некоторые считают: «Я на своей позиции ничего не решаю. Мое дело — прийти на работу, что-то сделать и пойти домой».

Таким людям со мной сложно. Дисциплина для меня это больше не про то, что люди вовремя приходят на работу и вовремя уходят, а про то, как они выполняют задачи, которые перед ними стоят. Например, у операторов есть ответственность за то, что и как они делают, как ищут, где можно сократить потери, улучшить результат. Когда есть эта причастность, карьерный рост происходит естественно.

Еще одно важное качество, которое выделяет руководителя, — упорство. Это готовность преодолевать трудности, не терять бодрости духа в неудачах, не останавливаться на достигнутом.

— Можете вспомнить сложные ситуации, которые особенно повлияли на вас как на руководителя?

— Вспомнился случай, когда я был руководителем линии и по важному показателю machine efficiency моя команда показывала результаты выше 90%. Мы шли на абсолютный рекорд — без пяти минут лучшие в мире. Все — операторы, начальники смен, технический персонал — работали слаженно и уже предвкушали грядущую славу. Но произошел сбой, который и поломкой нельзя было назвать. Суперабсорбент стал подаваться неравномерно. Это потенциально могло сказаться на качестве, был риск не выполнить заявленное брендом обещание. Я принял единственно правильное решение — остановить линию, выяснить причины сбоя, устранить. Конечно, простой повлиял на результаты. Так мы не стали лучшими в мире, но моя совесть осталась чиста. Наверное, тогда четко осознал, как важно для меня быть в компании, где люди годами, столетиями работают на имя бренда. «ЭвоКом» как раз одна из таких.

Каждому руководителю иногда приходится единолично принимать непростые решения. С другой стороны, быть руководителем — это и про умение вдохновить, воодушевить, поддержать команду. Здесь вспоминается случай, когда я руководил линией и она показывала фантастический результат. В первую очередь, так было благодаря сильной команде. Когда в России решили запустить пилотный проект по выпуску принципиально нового для компании продукта, было принято решение забрать 80% моей команды. Я смог «сторговать» лишь четверых начальников смен. Вместо опытных операторов мне дали 18 бывших водителей погрузчиков. Их функцию передали на аутсорс, людей нужно было куда-то пристроить. Они никогда не работали на линии, и то, с каким количеством поломок, брака мы шли в то время, подкосило людей. У технологов—начальников смен опускались руки. Я понимал, насколько важно работать с командой, чтобы мы смогли работать дальше, вернуть себе «былую славу». На это буквально ушел год моей жизни, когда я по 17 часов проводил на работе. Тогда я понял: убедить людей в том, что у нас все получится, дорогого стоит!

— Что мотивирует лично вас? Где черпаете силы?

— Я с детства понимал, что деньги легко не даются законным способом, а другого варианта для меня априори никогда не было. Мои родные работали от зари до зари. Зарабатывали тяжелым упорным трудом. Поэтому для меня не стояла цель зарабатывать легко.

Мне хочется на собственном примере показывать своим детям, что деньги не могут быть легкими, они достаются с определенным упорством, «как потопаешь, так и полопаешь». Это первое. А второе, что мотивирует, наверное, тщеславие. Я по знаку зодиака Лев. Мне доставляет моральное удовольствие осознавать, что ко всем этим успехам компании я причастен, «приложил лапу». Прошли те времена, когда «устроился — и устроился». Сейчас важно моральное удовлетворение — производить продукт, который интересен, который я понимаю, в который верю, чтобы ходить на работу с удовольствием. Идеально, когда профессия равна интересам.

Источник сил для меня — время с семьей и спорт. Стараюсь вести активный образ жизни, минимум два раза в неделю хожу в спортзал. Накопившаяся негативная энергия выплескивается на простой боксерской груше. Посвятить время семье — совместным прогулкам, ужинам, обсуждению книг — для меня очень важно. В детстве я был обделен этим, всем было некогда — мама работала, бабушка торговала на рынке. Сейчас я стараюсь это восполнить со своими детьми. Мы с удовольствием после просмотра фильма садимся за чаем, обсуждаем, насколько глубоко мы поняли смысл. Иногда получаются прямо бурные дебаты!

— Какие преимущества сейчас есть в работе на крупном предприятии?

— Я бы выделил преимущества, которые и сам считал важными, когда выбирал работу. Прежде всего это стабильность и надежность. Компания устойчива на рынке, у нее есть четкая стратегия развития. Конкурентная зарплата всегда выплачивается в срок. Соцпакет включает ДМС, корпоративное страхование, дополнительные меры поддержки, такие как питание, корпоративный транспорт и т. д. Очень важно, что компания уделяет большое внимание развитию сотрудников: есть программы обучения, выстроена четкая система карьерного продвижения. Также у нас комфортные условия труда и сильная корпоративная культура.

Конечно, работа на фабрике — не для всех. Нужно быть в принципе готовым работать на производстве, в том числе монотонно, не бояться физического труда, уметь соблюдать дисциплину.

– Если обобщить, для кого подходит работа на заводах?

– Людям без опыта – на фабриках, как правило, готовы обучить сотрудников на месте. Тем, кто ценит стабильность – на заводах понятный график и регулярные выплаты зарплаты. Терпеливым и внимательным. Не буду скрывать, некоторые задачи на производстве монотонные и требуют концентрации. А еще такая работа подойдет тем, кто не любит долго сидеть за компьютером.

Одним словом, завод – не место для тех, кто ищет временную занятость и короткие перспективы. Это план на десятилетия, с упорным трудом и постепенным развитием.