Турнир по смешанному боевому единоборству (ММА)

В спортшколе «Восток» пройдет второй этап Юношеской лиги по смешанному боевому единоборству (ММА). В турнире примут участие спортсмены трёх возрастных категорий: 12−13, 14−15 и 16−17 лет.



Соревнования проводятся при поддержке президента тульской региональной федерации ММА, депутата Тульской областной Думы Ильи Степанова.

Вход свободный.