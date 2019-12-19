Турнир по смешанному боевому единоборству (ММА)
В спортшколе «Восток» пройдет второй этап Юношеской лиги по смешанному боевому единоборству (ММА). В турнире примут участие спортсмены трёх возрастных категорий: 12−13, 14−15 и 16−17 лет.
Соревнования проводятся при поддержке президента тульской региональной федерации ММА, депутата Тульской областной Думы Ильи Степанова.
Вход свободный.
Где и когда?
Тула, Серебровская ул., д.30
22 декабря 2019, воскресенье
00:00
8 января, среда 17:00
₽ Билеты: 700-2100 ₽
27 февраля, четверг 19:00
₽ Билеты: 1200-2600 ₽
23 февраля, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 1000-1500 ₽
23 декабря - 9 января
₽ Билеты: 100-300 ₽
5 января, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1700-2800 ₽
19 января, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 800-1200 ₽