В Туле открылся гипермаркет «Строй Молл»: оригинальные решения для строительства, ремонта и отделки

erid: F7NfYUJCUneP5zzJZ5We

Задумали обновить интерьер в квартире? Готовитесь к новоселью и обустраиваете новую жилплощадь? Хотите, чтобы было не как у всех? Есть решение — торговый центр «Строй Молл».

1 февраля в Туле открылся новый гипермаркет «Строй Молл». Он расположился рядом с уже известным в Туле мебельным гипермаркетом «Мебель Молл». Myslo побывал на открытии.

«Строй Молл» раскинулся на 5000 квадратных метров. А это уже само по себе заявка на звание одного из крупнейших строительных центров в Туле. Здесь собраны десятки торговых марок самых разных товаров для стройки, ремонта и отделки.

В «Строй Молле» найдется буквально все: от винтика и розетки до сантехники и сложных дизайнерских проектов.

Главное отличие этого торгового центра от многих других — эксклюзивность. Здесь представлены такие торговые марки, которых в Туле вы просто не найдете больше нигде.

Так, здесь начал работать первый пункт выдачи заказов строительного торгового дома «Петрович», специализирующегося на продаже строительных и отделочных материалов, а также комплектации крупных объектов жилой, коммерческой и социальной инфраструктуры.

Еще одна новая для Тулы торговая марка — федеральная сеть магазинов финишных отделочных материалов «Дядюшка Плинтус».

«Отделкино City» — официальный дилер, работающий напрямую с более чем 300 крупнейшими заводами-производителями отделочных материалов, также теперь имеет свое представительство в Туле.

Бренды, представленные в «Строй Молле», расширяют привычные границы ремонта и открывают возможности для творчества и создания действительно индивидуального интерьера.

Здесь найдется решение для любого нестандартного помещения. У вас в доме высокие дверные проемы? Компания «Терем» готова предложить варианты решения этой задачи. Она производит как оригинальные раздвижные, высокие, так и обычные двери стандартных размеров. Нет нужного размера в каталогах? Компания изготовит для вас по индивидуальному проекту.

Салоны Werkel и Elektrostandard— это продукты экосистемы «Умный дом», тысячи комбинаций дизайнерских розеток и выключателей, трендовые фактуры, материалы и цвета, бесконечные возможности для творчества. Теперь все, что вы увидели на интернет-площадке, можно будет посмотреть в магазине и уже потом сделать выбор.

«Аттика» предложит покупателям различные варианты панорамных и раздвижных окон, порталы, витражи, ворота, рольставни и даже беседки для вашего сада. Это первый выставочный салон компании в Туле.

В честь открытия многие торговые марки объявили о скидках и сниженных ценах. Выгодные предложения уникальны и действуют только для покупателей «Строй Молла».

Так, «ЭлитПаркет» делает скидку на ламинат линии «Альпин флор»: вместо 2279 рублей он будет стоить 1200. «Отделкино» предлагает для покупателей «Строй Молла» керамогранит «Лапарет» всего за 990 рублей за кв. метр*.

Кстати, у многих производителей есть услуги дизайнера. Если вы не можете определиться с вариантами, размерами или расстановкой мебели— вам помогут создать проект вашей квартиры или дома.

Привлекательно и расположение гипермаркета «Строй Молл». Он расположен на одной линии с крупными торговыми центрами в районе Восточного обвода.

По соседству находится «Мебель Молл» — один из крупнейших центров мебели и интерьерных решений в России. Это дает возможность разом реализовать все свои мечты, связанные с созданием любого интерьера. Рядом с обоими гипермаркетами имеется большая парковка на 600 машино-мест.

Ежегодные розыгрыши** ценных призов — отличная традиция мебельного центра «Мебель Молл». Со дня открытия среди покупателей были уже разыграны две квартиры, два автомобиля и 500 тыс. рублей наличными. В честь открытия ТЦ «Строй Молл» в феврале запускается новый розыгрыш уже в единой концепции ТЦ «Строй Молл» и МЦ «Мебель Молл». Главный приз— миллион рублей на покупки! Подробности можно узнать на стойке информации у администраторов торговых центров.

*Цены действительны с 1.02.2025 по 31.03.2025. Подробности об организаторе акции уточняйте по тел. +7 (4872) 227-377 г. Тула, село Осиновая гора, 2/2Б., Мебель Молл/Строй Молл.

**Сроки розыгрыша с 10.02.25 по 12.07.25 Подробности об организаторе акции уточняйте по тел. +7 (4872) 227-377 г. Тула, село Осиновая гора, 2/2Б., Мебель Молл/Строй Молл.

ИП Шагаев Максим Геннадьевич. Реклама.