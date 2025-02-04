В Туле открылся гипермаркет «Строй Молл»: оригинальные решения для строительства, ремонта и отделки

1 февраля в Туле открылся новый гипермаркет «Строй Молл». Он расположился рядом с уже известным в Туле мебельным гипермаркетом «Мебель Молл». Myslo побывал на открытии.
«Строй Молл» раскинулся на 5000 квадратных метров. А это уже само по себе заявка на звание одного из крупнейших строительных центров в Туле. Здесь собраны десятки торговых марок самых разных товаров для стройки, ремонта и отделки.
В «Строй Молле» найдется буквально все: от винтика и розетки до сантехники и сложных дизайнерских проектов.
Главное отличие этого торгового центра от многих других — эксклюзивность. Здесь представлены такие торговые марки, которых в Туле вы просто не найдете больше нигде.
Так, здесь начал работать первый пункт выдачи заказов строительного торгового дома «Петрович», специализирующегося на продаже строительных и отделочных материалов, а также комплектации крупных объектов жилой, коммерческой и социальной инфраструктуры.
Еще одна новая для Тулы торговая марка — федеральная сеть магазинов финишных отделочных материалов «Дядюшка Плинтус».
«Отделкино City» — официальный дилер, работающий напрямую с более чем 300 крупнейшими заводами-производителями отделочных материалов, также теперь имеет свое представительство в Туле.
Бренды, представленные в «Строй Молле», расширяют привычные границы ремонта и открывают возможности для творчества и создания действительно индивидуального интерьера.
Здесь найдется решение для любого нестандартного помещения. У вас в доме высокие дверные проемы? Компания «Терем» готова предложить варианты решения этой задачи. Она производит как оригинальные раздвижные, высокие, так и обычные двери стандартных размеров. Нет нужного размера в каталогах? Компания изготовит для вас по индивидуальному проекту.
Салоны Werkel и Elektrostandard— это продукты экосистемы «Умный дом», тысячи комбинаций дизайнерских розеток и выключателей, трендовые фактуры, материалы и цвета, бесконечные возможности для творчества. Теперь все, что вы увидели на интернет-площадке, можно будет посмотреть в магазине и уже потом сделать выбор.
«Аттика» предложит покупателям различные варианты панорамных и раздвижных окон, порталы, витражи, ворота, рольставни и даже беседки для вашего сада. Это первый выставочный салон компании в Туле.
В честь открытия многие торговые марки объявили о скидках и сниженных ценах. Выгодные предложения уникальны и действуют только для покупателей «Строй Молла».
Так, «ЭлитПаркет» делает скидку на ламинат линии «Альпин флор»: вместо 2279 рублей он будет стоить 1200. «Отделкино» предлагает для покупателей «Строй Молла» керамогранит «Лапарет» всего за 990 рублей за кв. метр*.
Кстати, у многих производителей есть услуги дизайнера. Если вы не можете определиться с вариантами, размерами или расстановкой мебели— вам помогут создать проект вашей квартиры или дома.
Привлекательно и расположение гипермаркета «Строй Молл». Он расположен на одной линии с крупными торговыми центрами в районе Восточного обвода.
По соседству находится «Мебель Молл» — один из крупнейших центров мебели и интерьерных решений в России. Это дает возможность разом реализовать все свои мечты, связанные с созданием любого интерьера. Рядом с обоими гипермаркетами имеется большая парковка на 600 машино-мест.
Ежегодные розыгрыши** ценных призов — отличная традиция мебельного центра «Мебель Молл». Со дня открытия среди покупателей были уже разыграны две квартиры, два автомобиля и 500 тыс. рублей наличными. В честь открытия ТЦ «Строй Молл» в феврале запускается новый розыгрыш уже в единой концепции ТЦ «Строй Молл» и МЦ «Мебель Молл». Главный приз— миллион рублей на покупки! Подробности можно узнать на стойке информации у администраторов торговых центров.