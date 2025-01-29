Какие выплаты положены тульским студентам при рождении ребенка

По линии министерства труда и социальной защиты Тульской области выплачивается порядка 30 региональных видов пособий. В число мер поддержки входят несколько, специально ориентированных на студентов.

Маленькому Платону сейчас три месяца, он беззаботно агукает и с интересом рассматривает гостей. Его мама, Полина Романова — 19-летняя студентка кулинарного техникума, учится на кондитера. Говорит, что роль мамы освоила быстро, успевает и учиться, и заниматься ребенком.

— Узнать о беременности было волнительно, но будущий супруг поддержал, родители тоже. Поэтому уже понимала, что смогу со всем справиться. До родов в техникуме брала декрет на два месяца, а после рождения ребенка продолжила учиться. В целом успеваю совмещать все. Знаю, что для студентов есть услуга кратковременного присмотра и ухода за детьми, но пока не пользовалась ею — мама приходит сидеть с внуком, если я на занятиях. А так многие педагоги идут навстречу и присылают задания, чтобы я могла выполнять их дома. Этот год у меня уже последний в обучении. После учебы мечтаю готовить тортики на заказ.

Строить планы и идти к мечте помогают не только близкие, но и поддержка молодых семей.

— После рождения сына я получила единовременную выплату в 50 тыс. рублей. Она была очень кстати: я приобрела на эти деньги игрушки, одежу для ребенка. Для получения денег обратилась в МФЦ, и уже через несколько дней сумма поступила на счет, — рассказывает Полина.

По линии министерства труда и социальной защиты Тульской области выплачивается порядка 30 региональных видов пособий. В число мер поддержки входят несколько, специально ориентированных на студентов.

— Правительство Тульской области по поручению губернатора Дмитрия Миляева ежегодно проводит большую работу по укреплению роли семьи в обществе и поддержке материнства. С 2023 года в регионе установлена единовременная выплата при рождении ребенка. Для семей, где один из родителей — студент очной формы обучения вуза/училища, размер выплаты составляет 50 000 рублей. Приятно, что количество таких семей увеличивается: в 2024 году эту меру поддержки получили 213 семей (в 2023 году — 144 семьи), — рассказала министр труда и социальной защиты Тульской области Татьяна Абросимова.

Социальным фондом при рождении ребенка предоставляется единовременное пособие при рождении ребенка в размере 24 604,30 руб.

Ежемесячная выплата на ребенка с рождения до 3 лет в студенческой семье (при среднедушевом доходе семьи ниже величины прожиточного минимума) составляет 4000 рублей. Право на нее имеет один из родителей — студент, осуществляющий уход за ребенком, который официально проживает вместе с ним.

Молодые и многодетные семьи, одинокие мамы, а также семьи, где один из родителей — студент, могут бесплатно воспользоваться услугой по кратковременному присмотру и уходу за детьми.

Отдельным категориям жителей Тульской области соцзащита предоставляет ежемесячную денежную компенсацию на питание (при учете ПМ):

беременным женщинам, срок беременности которых составляет не менее двадцати восьми недель беременности, состоящим на учете в медицинских организациях, расположенных на территории области,

кормящим матерям в течение шести месяцев после родов;

детям в возрасте до трех лет, проживающим на территории области, не подвергшейся радиоактивному загрязнению вследствие аварии на Чернобыльской АЭС.

Справочно: размер компенсации для беременных женщин и кормящих матерей составляет 852,96 руб. в месяц, для детей первого года жизни — 568,75 руб. в месяц, второго и третьего года жизни — 495,42 руб. в месяц.

Молодые семьи, в том числе студенческие, признанные нуждающимися в улучшении жилищных условий, могут получить социальную выплату на приобретение или строительство жилья по программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Тульской области». Ее размер составляет 30% от стоимости жилья, а в случае рождения ребенка — увеличивается до 35%.

Для студентов училищ и вузов от 17 до 25 лет, зарегистрированных в Центре занятости, организовано временное трудоустройство (стажировки) для приобретения опыта работы.

Также установлено преимущественное право студенческой семьи на места в общежитиях, в том числе в одном общежитии родителям — студентам разных вузов.

С 1 января 2025 года установлены дополнительные меры социальной поддержки на 2025–2027 годы, направленные на повышение рождаемости в Тульской области, в виде:

1) предоставления на прокат предметов первой необходимости для новорожденных студенческим, молодым семьям или родителю в неполной семье, постоянно проживающим на территории Тульской области;

2) ежемесячной денежной компенсации за наем одного жилого помещения молодой семье, проживающей на территории Тульской области:

при рождении с 1 января 2025 года первого ребенка до дня исполнения ему возраста трех лет — в размере 50% фактических расходов по договору найма, но не более 15 тысяч рублей;

при рождении с 1 января 2025 года второго и последующих детей до дня исполнения младшему ребенку возраста трех лет — в размере 75% фактических расходов по договору найма, но не более 30 тысяч рублей.

Ежемесячная денежная компенсация предоставляется при условии отсутствия у супругов либо родителя в неполной молодой семье в собственности жилого помещения, пригодного к проживанию, в населенном пункте по месту найма жилого помещения.

3) бесплатного получения услуг по подготовке семьи к рождению ребенка, патронажа в решении жизненных ситуаций с привлечением всех инструментов поддержки семьи.

4) бесплатного прохождения подготовительного этапа программы ЭКО, включающего необходимые генетические и гормональные исследования.

К категории молодой семьи относится семья граждан Российской Федерации, в которой возраст каждого из супругов либо родителя в неполной семье не превышает 35 лет.

Подать заявление на предоставление мер социальной поддержки можно дистанционно на портале «Госуслуги» в разделе «Социальное обеспечение» или при личном обращении в МФЦ.

Проконсультироваться о назначении и порядке выплат можно по телефону горячей линии семейного МФЦ «Мой семейный центр» — 129, а также в отделениях МФЦ.

Сервис «Навигатор социальных услуг» размещен на главной странице сайта Управления социальной защиты населения Тульской области. Здесь представлена информация о выплатах семьям с детьми и другим категориям туляков. В каждом разделе размещены подробные разъяснения о способе оформления выплаты, законодательной базе, сумме, документах, необходимых для получения услуги. Также информация о мерах поддержки семей с детьми размещена на сайте «Семья 71».

Меры социальной поддержки, назначаемые при рождении первого ребенка, реализуются в регионе в рамках национального проекта «Семья».

Фондом пенсионного и социального страхования беременным женщинам и семьям с детьми предоставляются:

Ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка, или, как его еще называют, единое пособие.

Единое пособие назначается беременным женщинам, вставшим на учёт в ранние сроки беременности, а также родителям детей от рождения до их 17-летия, у которых среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума на душу населения при условии соблюдения требований комплексной оценки нуждаемости, включающей оценку имущественной обеспеченности.

На ребёнка до 17 лет размер пособия составит 50, 75 или 100% величины прожиточного минимума для детей (8600,50 руб., 12 900,75 руб., 17 201 руб. соответственно).

Для беременной женщины — 50, 75 или 100% величины прожиточного минимума для трудоспособного населения (9664,50 руб., 14 496,75 руб. и 19 329 руб. соответственно).

Материнский (семейный) капитал

С 1 февраля 2024 года размер материнского капитала проиндексирован на 11,9% и составит 630 тыс. рублей на первого ребенка и 833 тыс. рублей — на второго.

Если семья уже получила, но не воспользовалась материнским капиталом, то он будет проиндексирован по уровню фактической инфляции.

В случае когда материнский капитал потрачен частично, неиспользованный остаток также индексируется.

Средства материнского капитала можно потратить:

На образование. Средствами материнского капитала можно оплатить учебу любого ребенка в семье — не только того, после рождения которого было получено право на сертификат. Также можно оплачивать образование сразу нескольких детей. Можно оплатить обучение детей в образовательных учреждениях любого уровня — от детского сада до вуза. Также можно покрыть расходы на общежитие, предоставляемое образовательной организацией. Кроме того, использовать маткапитал можно для оплаты образовательных услуг, предоставляемых индивидуальными предпринимателями.

На улучшение жилищных условий (в т. ч. ипотеку). Распорядиться маткапиталом на улучшение жилищных условий можно, когда ребенку исполнится три года. Исключение — это погашение основного долга или первоначального взноса по ипотеке. Тогда потратить сертификат разрешается сразу после рождения (или усыновления) ребенка.

На формирование накопительной части пенсии матери. Материнский капитал может быть полностью или частично включен в состав пенсионных накоплений и передан в доверительное управление УК или в негосударственный пенсионный фонд.

На социальную адаптацию и интеграцию в общество детей-инвалидов. Средствами маткапитала можно компенсировать затраты на определенные товары и услуги для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов. Однако их нельзя направить на медуслуги, а также на реабилитационные мероприятия, техсредства реабилитации и услуги, предусмотренные Федеральным перечнем реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду за счет средств федерального бюджета.

На ежемесячную выплату. Семьи с низкими доходами могут получить из маткапитала ежемесячную выплату на детей. Для этого нужно, чтобы доход на члена семьи не превышал двух региональных прожиточных минимумов для трудоспособного населения. Пособие предоставляется до достижения ребенком трех лет. Его размер равен прожиточному минимуму на детей в субъекте.

Материнский капитал предоставляется семьям проактивно — просто по факту регистрации рождения ребенка, без личного обращения семьи в Социальный фонд.