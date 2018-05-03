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Открытие фикс сезона 2018

Открытие фикс сезона 2018

Тула наконец-то за свою долгую историю решается провести открытие сезона с особым размахом и приглашает всех желающих райдеров погоняться и хорошо потусить в компании друзей и своих единомышленников.

Всех вас ждёт знаменитый в СНГ формат велосипедной гонки Сквозь по завершению которого мы проведем трекстенд и выявим кто лучше всех владеет велосипедом!

Также организаторы проведут зачет в художественном велоспорте

В программе:

17:30 - Сбор участников и приём регистрации



18:15 - Старт гонки ( у памятника Н. Демидову, рядом со зданием Шлем Музея оружия)


19:30 - начало Трэкстенда и акробатического велоспорта

21:30 - награждение участников и вечеринка

Стоимость: 200р. - взнос участника

Где и когда?
Музей оружия, здание-шлем
Тула, улица Октябрьская, 2 (санитарный день - последний понедельник каждого месяца)
5 мая 2018, суббота
17:30
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