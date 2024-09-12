15 сентября в Тульской области пройдет забег «Кондуки Трейл».



Участникам предстоит преодолеть такие дистанции на выбор:

детские забеги 500 м, 1 км,

7 км — для тех, кто любит скорость или только начинает свой путь в трейле,

15 км — для опытных бегунов, готовых к новым вызовам,

30 км — для тех, кто не боится длинных дистанций и хочет увидеть максимум пейзажей.

Подробности и регистрация по ссылке.

Открытие соревнований в Кондуках в этот день в 9.30.