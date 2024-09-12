Кондуки Трейл
15 сентября в Тульской области пройдет забег «Кондуки Трейл».
Участникам предстоит преодолеть такие дистанции на выбор:
- детские забеги 500 м, 1 км,
- 7 км — для тех, кто любит скорость или только начинает свой путь в трейле,
- 15 км — для опытных бегунов, готовых к новым вызовам,
- 30 км — для тех, кто не боится длинных дистанций и хочет увидеть максимум пейзажей.
Подробности и регистрация по ссылке.
Открытие соревнований в Кондуках в этот день в 9.30.
Где и когда?
Кондуки , Тульская обл., Узловский р-он, дер. Кондуки
15 сентября 2024, воскресенье
09:30