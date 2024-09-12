  1. Моя Слобода
  2. Афиша
  3. Спорт
  4. Кондуки Трейл - MySlo.ru
афиша
афиша
Регистрация
Кондуки Трейл

Кондуки Трейл

15 сентября в Тульской области пройдет забег «Кондуки Трейл».

Участникам предстоит преодолеть такие дистанции на выбор:

  • детские забеги 500 м, 1 км,
  • 7 км — для тех, кто любит скорость или только начинает свой путь в трейле,
  • 15 км — для опытных бегунов, готовых к новым вызовам,
  • 30 км — для тех, кто не боится длинных дистанций и хочет увидеть максимум пейзажей.

Подробности и регистрация по ссылке

Открытие соревнований в Кондуках в этот день в 9.30.

 

Где и когда?
деревня Кондуки
Кондуки , Тульская обл., Узловский р-он, дер. Кондуки
15 сентября 2024, воскресенье
09:30
 В календарь
 В календарь
0
Касса
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.