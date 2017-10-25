В преддверии празднования годовщины обороны Тулы Тульский военно-исторический музей приглашает школьников на командную игру «Рабочий город стал бойцом». Квест проходит в рамках цикла мероприятий «Тульский рубеж».

Участники игры примерят на себя роли представителей различных воинских подразделений, защищавших Тулу в суровые дни осени-зимы 1941 года. Ребятам предстоит разобраться с вооружением и снаряжением, выяснить факты по обороне нашего города, поработать с картами и расшифровками секретных донесений. Только выполнив все задания, участники смогут одержать победу.

Мероприятие проводится по предварительным заявкам.

e-mail: mvi@museum-tula.ru.

Стоимость участия: взрослые — 250 рублей, пенсионеры, студенты — 150 рублей, школьники — 100 рублей.