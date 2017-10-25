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Рабочий город стал бойцом

Рабочий город стал бойцом

В преддверии празднования годовщины обороны Тулы Тульский военно-исторический музей приглашает школьников на командную игру «Рабочий город стал бойцом». Квест проходит в рамках цикла мероприятий «Тульский рубеж».

Участники игры примерят на себя роли представителей различных воинских подразделений, защищавших Тулу в суровые дни осени-зимы 1941 года. Ребятам предстоит разобраться с вооружением и снаряжением, выяснить факты по обороне нашего города, поработать с картами и расшифровками секретных донесений. Только выполнив все задания, участники смогут одержать победу.

Мероприятие проводится по предварительным заявкам.
e-mail: mvi@museum-tula.ru.

Стоимость участия: взрослые — 250 рублей, пенсионеры, студенты — 150 рублей, школьники — 100 рублей.

Где и когда?
Mузей военной истории Тульского края
Тула, Музейно-выставочный комплекс (Посещение музея по предварительной записи)
25 октября 2017, среда
10:00
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26 октября 2017, четверг
10:00
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27 октября 2017, пятница
10:00
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