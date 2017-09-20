26 сентября 2017 года на территории энодвора «Тульский Левша» состоится открытие новой выставочной интерактивной площадки «Плотницкая слобода». В честь этого приглашаем всех жителей Тулы и области на «Праздник Тульского резного наличника на ремесленных улицах».

В этот день с 14 до 17 часов все желающие смогут познакомиться с традиционными тульскими ремеслами, посетив импровизированные ремесленные слободы: плотницкую, кузнечную, гончарную и ткацкую! Настоящие мастера поделятся своими секретами.

За короткий промежуток времени любой желающий совершенно бесплатно может: слепить из бесформенного куска глины игрушку или сесть за гончарный круг; взять в руки кисти и палитру, а может создать обережную фоторамку, сделать деревянную игрушку или «куклу-стригушку»; самые сильные попробуют себя в кузнечном деле!

В программе праздника:

«Живой вернисаж» работ-победителей областного конкурса рисунков «Деревянное Отечество», поэтическая композиция лучших историй о деревянных домах «Эта улица мне знакома».

Выставка тульских наличников «На улице Резной», где будут представлены подлинные наличники прошлых столетий, в элементах которых встречаются обережные символы, а также реконструкции и фотографии старинных наличников, сохранивших свое былое величие.

Дефиле-демонстрация работ белевских мастериц «Кружевокружение», которое достойно мировых подиумов и удивит самых взыскательных модниц.

Квест «Секрет Левши», в ходе которого все желающие познакомятся с основами традиционных ремесел.

Театрализованные забавы, потехи, сказки-присказки для детей — то, что нужно, чтобы рассмешить самого серьезного ребенка. Все игры очень веселые и познавательные, море шуток и улыбок обеспечено.

Выступления лучших фольклорных коллективов Тульской области.

Тех, кто давно мечтал о фото с оттенком винтажности и романтики ждут фотозоны, оформленные в традиционном стиле.

Приятным дополнением станет душистый, ароматный чай из самовара, тульские сладости в «Харчевном ряду» и ярмарка-продажа изделий мастеров народного творчества!

Не пропустите возможность окунуться в атмосферу творческого праздника по адресу:

Событие состоится в ГУК ТО «Объединение центров развития искусства, народной культуры и туризма», этнодвор «Тульский Левша».