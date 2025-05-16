18 мая в кафе «Волна» на «Октаве» стартует новый проект на стыке музыки и образования — «ПРОВОДА».

Это серия событий, где мы не просто слушаем — мы разбираем, понимаем, влюбляемся в звук: от пластинок и терменвокса до современных электронных стилей!

Лекции, демонстрации и живые выступления — идеальный рецепт для тех, кто мечтает разбираться во всех тонкостях музыки.

Первое событие открывает цикл — ПРОВОДА: ВИНИЛ. Его основатели Настя и Женя Николаевы и приглашенный гость Игорь Грачев расскажут о том, что такое хаус и почему это не просто музыка, а культурное явление.

А потом — живой сет от основателей. Хаус-музыка, как она звучит сегодня!



Вход свободный.