Рекорды, «Отец солдата», березовая аллея: как раньше отмечали Де нь Победы в Туле

День Победы – один из главных праздников нашей страны. Совершим небольшое путешествие по его истории, чтобы узнать, как отмечали 9 Мая в разные годы.

Разноцветные ракеты

В первую годовщину Дня Победы 9 Мая 1946 года с утра светило солнце. Тула была украшена большими портретами Сталина и членов ЦК, многочисленными плакатами и лозунгами, призывающими неустанно трудиться над претворением в жизнь новой сталинской пятилетки. С утра на улицы города вышли тысячи празднично одетых людей. На улицах и площадях гремели мощные репродукторы производства, кстати, тульского радиозавода; большинство уличных репродукторов тогда были тульскими. Радио доносило слова генералиссимуса Сталина, поздравлявшего всех с днем всенародного торжества – праздником Победы над немецким фашизмом.

На площади Челюскинцев и у Московского вокзала, а также в Пушкинском и Гоголевском скверах, в поселке им. Кирова проходили большие народные гулянья.

На автомашинах и импровизированных сценах выступали артисты цирка, филармонии и коллективы художественной самодеятельности тульских клубов. Уточним, что Пушкинский сквер в то время был на месте нынешнего драмтеатра, а Гоголевский находился по другую сторону нынешнего проспекта, где сейчас памятник Пушкину.



День Победы, 1987 г. Площадь Ленина.

На стадионе «Зенит» в кремле проходили футбольные и волейбольные матчи, эстафета 4 по 100 метров, штыковой бой, фехтование на эспадронах.

В первую годовщину Победы был произведен праздничный салют тридцатью артиллерийскими залпами в столицах союзных республик, во Львове и Кенигсберге, а также в городах-героях Ленинграде, Сталинграде, Севастополе и Одессе, названных таковыми в приказе Верховного главнокомандующего от 1 мая 1945 года. В Туле, когда стемнело, в честь праздника запускали разноцветные ракеты.

Однако вечерним гуляньям помешал сильный дождь, и все спрятались под крышу – кто поспешил домой, а кто – в театры и кинотеатры. В этот вечер областной драмтеатр показывал новую пьесу драматурга В. Шкваркина «Проклятое кафе». В одном из кафе еще не освобожденного русского города собираются советские граждане, которые хотят помочь победителям скорее войти в город. «Зеленой земли хочу, ясного неба… И работать хочу, и танцевать, и чтобы мне цветы дарили», – говорит одна из главных героинь. В клубе «Серп и молот» часть труппы областного драмтеатра показывала спектакль «Профессор Полежаев» Леонида Рахманова, по которому был снят известный фильм «Депутат Балтики».



Шествие 9 мая 1987 г.

Главным хитом в кино был фильм «Небесный тихоход». «Постановщик С. Тимошенко сумел достичь предельной напряженности событий. Острая комедийность положений, вызывающая искренний смех зрителей, подчеркивает эту напряженность. Отлично гармонируют со всем тоном фильма безыскусно простые, но волнующие лирические песенки композитора Соловьева-Седого». Волнующие песенки из этого фильма – «Пора в путь-дорогу» и «Потому что мы пилоты».

В целом же это, конечно, был праздник своего времени, когда трудовая доблесть считалась важнейшей частью жизни.

9 Мая в 21 час 28 минут была запущена после капитального ремонта доменная печь Новотульского металлургического завода. В 10 утра 10 мая дали газ на газоочистку. Через 40 минут был получен шлак, а в 17 часов 15 минут получен первый чугун. Рабочие косогор­ского завода отрапортовали, что 9 Мая все цеха перевыполнили производственную программу и выплавили свыше трех вагонов чугуна дополнительно к заданию.

Жители дома № 56-а по ул. Н. Руднева всем подъездом празднуют день Победы. 1970 г. Фото из домашнего архива С. Дивногорцева.

Знатный машинист Дмитрий Коробков в честь Дня Победы совершил выдающийся рейс по маршруту Тула – Серпухов и обратно. Весь путь был им пройден без единой остановки для набора воды и чистки топки. В Серпухов Дмитрий Коробков доставил угольный эшелон, обратно вел порожняк. От Серпухова до Тулы шел с повышенной скоростью, установленная норма была им превышена на 25 километров в час. С такой скоростью никто из машинистов депо товарные поезда еще не водил.

4 мая был выпущен Государ­ственный заем восстановления и развития народного хозяй­ства СССР. К вечеру 10 мая подписка на заем по Тульской области достигла 154,6 миллиона рублей. Всего же за семь дней жители страны выкупили облигации на 21 миллиард 817 миллионов 963 тысячи рублей – с превышением от планируемого на 1 миллиард 817 миллионов 963 тысяч рублей. В связи с этим Министерством финансов СССР было дано распоряжение уже с 12 мая повсеместно прекратить дальнейшую подписку.

В 1946 году последствия войны еще ощущались в полной мере – и в Туле, и по всему миру. Многие солдаты продолжали службу и только мечтали о возвращении домой. Коллектив Тульского драмтеатра 9 Мая днем давал концерт в госпитале.

День Победы, 1987 г. Площадь Ленина.

7 мая 1946 года в Гааге был казнен главарь местных фашистов Мюссерт, в газетах писали – Муссер. В те же дни, перед праздниками, одна из улиц Гааги была названа именем Сталина.

В Бухаресте начался допрос свидетелей по делу Антонеску и других румынских военных преступников.

В Риме полиция арестовала двух вероятных похитителей трупа захороненного в безымянной могиле диктатора Муссолини.

В Нюрнберге продолжался знаменитый процесс над нацистскими преступниками. Девятого мая допрашивали главнокомандующего военно-морскими силами Деница. Он пытался доказать, что германские подводные лодки топили союзные торговые пароходы вместе с экипажами и пассажирами, поскольку их фактически можно было считать военными – на палубах находились орудия. В ответ был зачитан приказ Деница о том, что всякая попытка спасать кого-либо из находящихся на воде, а также передача им продуктов питания строго воспрещается. Нужно спасать только отдельных людей, представляющих военный интерес.

День 9 Мая 1946 года еще был выходным; так же, как и в 1947 году. Но уже с 1948-го выходной в этот день был отменен.

Улица Рихарда Зорге

Широко отмечать День Победы начали только в 1965 году, когда руководителем страны стал Леонид Брежнев. Девятое мая объявили праздником и выходным днем. Кстати, в канун 9 Мая выходным был объявлен и день 8 Марта.

В 1965-м Президиум ВС СССР издал указ о присвоении городам Москве, Ленинграду, Киеву, Волгограду, Севастополю, Одессе почетного звания «Город-герой» с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» и о присвоении Брестской крепости почетного звания «Крепость-герой». Несколько лет после этого вопрос с городами-героями считался закрытым. Тула стала городом-героем только в 1976 году.

Также с 1965-го, как дань памяти павшим, повсеместно стала использоваться минута молчания.

Указом Президиума Верховного Совета СССР была учреждена юбилейная медаль «Двадцать лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» В денежный оборот введен юбилейный рубль с изображением памятника солдату-освободителю в Трептов-парке. Те, кто жил в СССР, хорошо его помнят.

Одна из акций того года – звезд­ная автомотоэстафета городов-героев Ленинграда, Волгограда, Севастополя, Одессы и Киева, участники которой доставили в Москву красные флаги с изображением своих городов.

Пробег проходил по пяти маршрутам. Тула восьмого мая принимала участников эстафеты из Севастополя. Они ехали через Чернь, Плавск и Щекино. В районе Ясной Поляны их встретили мотоциклисты

ДОСААФ.

В областном доме санитарного просвещения прошел вечер встречи с медиками – участниками войны. В нем приняли участие: заведующий облздравотделом, заслуженный врач РСФСР А. С. Демьянов – в годы войны начальник сортировочного эвакогоспиталя № 1337 четвертого Украинского фронта; председатель обкома проф­союза медработников Л. М. Каменская – партизанка отряда им. Березовского в Белоруссии; главный врач Яснополянской больницы, кандидат медицинских наук, заслуженный врач РСФСР И. П. Чулков – хирург 12-й Башкирской кавалерийской дивизии.

Многие улицы города поменяли свои названия. Южная площадь стала площадью Победы. Улица Загородная – улицей имени Героя Советского Союза И. А. Дементьева, Шлаковая – имени Героя Советского Союза Е. Ф. Волкова, Средняя – имени Рихарда Зорге, Верх­не-Упская – имени Героя Советского Союза Н. А. Васина; Гражданский проспект от железнодорожного переезда до проспекта Ленина переименован в улицу имени генерал-полковника И. В. Болдина.



День призывника на Центральном стадионе. 1960-е гг.

Окружная стала улицей 9 Мая, 14-й проезд Октябрьского поселка – улицей Героя Советского Союза С. Ф. Карпова, 7-й проезд – улицей имени Героя Советского Союза С. Н. Судейского. Улица Лесная – улицей имени Тульского Рабочего полка, Школьная – имени авиационного полка Нормандия – Неман, Рогожинский бульвар переименован в улицу имени Героя Советского Союза П. Н. Клюева.

Восьмого мая 1965 года указом Президиума ВС СССР за особые заслуги, мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, звание Героя Советского Союза было посмертно присвоено комиссару Тульского Рабочего полка Григорию Агееву.



Юбилейный рубль, 1965 г.

Торжественное шествие в Туле прошло по проспекту Ленина, а завершилось на велотреке тульских «Лужников», где состоялся праздничный митинг. В тот же день на треке состоялись первые в том году велогонки.

Вечером в парке проходили народные гулянья, а на центральной эстраде выступали с воспоминаниями ветераны.

В тульских кинотеатрах показывали легендарные теперь фильмы «Отец солдата» и «Жаворонок». В «Космосе» в один из дней перед началом сеанса с «Жаворонком» выступил полковник в отставке Б. В. Масленников.

Штемпель в честь Победы

С годами праздник Победы становился все более семейным. Специально к этому дню появлялись открытки, которые посылались друзьям, родственникам и, конечно, сослуживцам по срочной службе в армии.

7 мая 1975 года, в канун 30-летия Победы, был зажжен Вечный огонь на Кургане бессмертия в Киреевском районе, у д. Быковки, на перекрестке дорог Тула – Воронеж и Тула – Богородицк. В переднюю стелу кургана замурована Книга Славы и Обращение к потомкам, в боковой части центральной аллеи – металлические капсулы с землей городов-героев.

Прошла Всесоюзная звездная эстафета из столиц союзных республик и городов-героев в Москву. 7 мая сводная колонна Украинской и Молдавской ССР, городов-героев Киева, Одессы, Севастополя, Керчи прибыла в Тулу. В ее составе было шесть Героев Советского Союза, кавалеры орденов Славы трех степеней, ветераны войны.

На улицах Тулы появилось шестнадцать мемориальных досок в честь Героев Советского Союза и участников обороны города. В частности, Героям Советского Союза Сергею Федоровичу Карпову, Сергею Николаевичу Судейскому, Николаю Александровичу Токареву, Анатолию Михайловичу Кобзеву, Евгению Федоровичу Волкову. На открытии мемориальной доски на детском саде на улице Чекалина приезжал из Песковатского отец Саши Чекалина Павел Николаевич.

Был установлен обелиск на месте будущего памятника комиссару Г. Агееву. Сам памятник открыли только в 2019 году. Также случилась заминка с памятником на переднем крае обороны Тулы в Менделеевском поселке. Закладной камень был установлен 7 мая 1975 года, а памятник появился только через двадцать лет.



Юбилейная медаль «Двадцать лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

На Центральном стадионе ранней весной в честь тридцатилетия Победы посадили тридцать молодых березок. В канун Дня Победы все они прижились и покрылись листвой. Аллея Победы торжественно была открыта с участием пионеров, молодежи и ветеранов войны. В 2017 году эту березовую аллею спилили. Как было озвучено, по причине погубившего деревья жука-короеда.

В Тульском художественном музее прошла областная выставка тульских художников, посвященная Победе. Были представлены портреты командира Тульского Рабочего полка Анатолия Горшкова, Героя Советского Союза А. А. Рогожина, Саши Чекалина, тульского Гавроша Вали Паршутина. На выставке были представлены работы на тему обороны Тулы художника Бориса Вагина.

В 1985 году орденом Отечественной войны I степени за заслуги в обеспечении Советской армии и военно-морского флота в годы Великой Отечественной войны был удостоен Тульский оружейный завод.

Это была его третья награда – после орденов Ленина и Трудового Красного Знамени.

В ознаменование 40-летия Победы Министерство связи СССР изготовило специальный почтовый штемпель «40 лет Великой Победы. 9 мая 1945 г. Город-герой Тула». Гашение корреспонденции этим штемпелем проходило в помещении Дворца культуры профсоюзов 9 Мая с 11 до 20 часов.

Традицией Дня Победы в советское время были и шествия ветеранов по проспекту Ленина. В то время это было невероятно величественное зрелище.