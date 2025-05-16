Гран-при Тулы по велоспорту
С 17 по 19 мая старейший велотрек России примет «Гран-при Тулы» — первый крупный трековый старт сезона для лидеров российской сборной по велоспорту.
Вас ждут захватывающие гонки в олимпийских дисциплинах! Командный и индивидуальный спринт, мэдисон, кейрин, скретч, гонка по очкам и гонка с выбыванием – на треке развернется бескомпромиссная борьба за медали!
В Гран-при Тулы выступят сильнейшие спортсмены страны: призер Олимпийских игр Гульназ Хатунцева, чемпионка мира и Европы Яна Бурлакова, победительница Лиги чемпионов Алина Лысенко, чемпион Европы Александр Дубченко и многие другие.
Торжественное открытие – 17 мая в 14.30.
Где и когда?
Тула , Проспект Ленина, д. 87/2
17 мая 2025, суббота
14:30
18 мая 2025, воскресенье
14:30
19 мая 2025, понедельник
14:30
17 - 25 мая
11 - 21 мая
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