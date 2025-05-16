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XIII Международный фестиваль моды и красоты FASHION STYLE

XIII Международный фестиваль моды и красоты FASHION STYLE

17 и 18 мая в «Октаве» пройдет XIII Международный фестиваль моды и красоты FASHION STYLE.

Основная задача фестиваля — предоставить возможность молодым брендам продемонстрировать свои коллекции на профессиональной площадке и получить оценку экспертов индустрии моды. FASHION STYLE выступает в качестве стартап-площадки для начинающих дизайнеров, открывает новые имена широкой публике и способствует их продвижению.

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Этой весной в рамках ХIII Международного фестиваля моды и красоты FASHION STYLE состоится региональный полуфинал Международного конкурса молодых дизайнеров «Русский силуэт», в котором примут участие 65 талантливых дизайнеров и коллективы театров моды из 27 регионов России и Республики Беларусь.

По итогам конкурса будут выбраны лучшие дизайнеры, которые получат возможность продемонстрировать свои коллекции на финале Международного конкурса «Русский силуэт» и Международной неделе моды в Москве.

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Фестиваль будет проходить два дня. Один из дней будет полностью посвящен детской и подростковой моде.

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В рамках фестиваля пройдет региональный полуфинал Международного конкурса «Русский силуэт»; национальный конкурс «Лучшая модель года»; региональный полуфинал Всероссийского конкурса «Детская супермодель России», а также областной конкурс красоты и таланта «Краса Тулы 2025».

Начало показов: 17 мая в 16.00, 18 мая в 15.00. 6+ 

Где и когда?
Октава, творческий индустриальный кластер
Тула , Центральный переулок, д. 18
17 мая 2025, суббота
16:00
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18 мая 2025, воскресенье
15:00
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Касса
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