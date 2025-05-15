Как не одуреть от стресса во время сдачи ЕГЭ

Фото Дмитрия Дзюбина.

Myslo собрал советы психолога и студентов о том, как сохранить самообладание во время сдачи экзаменов.

Спокойствие, только спокойствие

С 23 мая стартует период сдачи единого государственного экзамена, когда школьники демонстрируют результаты 11-летнего обучения. Такое важное испытание может оказаться трудным и с психологической точки зрения: длительная подготовка, волнение и неуверенность в будущем.

Александр Козлов, врач-психиатр Тульской областной клинической психиатрической больницы № 1 им. Н. П. Каменева, рассказал, как справиться со стрессом в самый ответственный этап учебной жизни.



Александр Козлов

— Как школьнику психологически подготовиться к сдаче экзаменов?

— Сосредоточьтесь на подготовке. Думайте не о возможных последствиях и неудачах, а о знаниях.

Заручитесь поддержкой родителей и учителей. Родители могут морально поддержать ребенка во время экзаменов спокойной и деловой атмосферой в семье и готовностью откликнуться на любые возникающие затруднения.

Будет полезно, если они станут подмечать и заострять внимание на любых, даже на первый взгляд малосущественных, но правильных и успешных действиях ребенка. Это можно делать с помощью следующих фраз: «Ты выполнил это задание правильно», «Твое решение верно», «Ответ точный» и подобных.

Важно чаще поддерживать детей.

Ободряющие слова родителей или наставников, которые произносились ими ранее в сложных ситуациях, могут успокоить и снизить уровень стресса.

Если же сомнения и давление со стороны родителей и педагогов усиливаются, ребенок может не справиться с эмоциональным грузом и «срезаться» даже на простом задании.

— Как быстро успокоиться, если нахлынули эмоции?

— Попробуйте дыхательные техники. Если беспокойство «накрыло» прямо на экзамене, нужно остановиться, сделать несколько глубоких вдохов и медленных выдохов. Возможно, это потребуется сделать несколько раз, но в конце концов волнение ослабеет.

Сосредоточьтесь на задаче. Чтобы предотвратить «эмоциональный шторм» на экзамене, следует сконцентрироваться исключительно на предмете, ограничив посторонние раздражители. Понимание сути задания также может приободрить.

Примите возможность неудачи. Они — неизбежная часть нашей жизни. В психиатрии действует принцип

«нет неудач, есть только обратная связь». Другими словами — «на ошибках учатся».

— Как справиться с досадой, если сдать экзамен все-таки не получилось?

— Разрешите себе выплеснуть чувства. Если у вас возникла сильная реакция на неудачу, не держите эмоции в себе — выразите их безопасным для себя и окружающих способом.

Родителям тоже не стоит спешить успокаивать ребенка. Скажите: «Успокойся, и потом всё обсудим». Когда он выплеснет свои чувства, признайте их: «Я понимаю, что ты расстроен, ты ожидал другого. Но наши ожидания не всегда соответствуют реальности. Нужно будет разобрать ошибки, чтобы больше их не повторять, и тогда в следующий раз результат будет лучше».

— А с негативной реакцией окружающих?

— Важно помнить, что негативная реакция окружающих — это личностная характеристика этих самых окружающих, их суждение и их оценка результата, который уже невозможно изменить. В большинстве случаев можно попробовать изменить его в будущем — ближайшем или не очень.

Важно осознать: плох результат, а не человек, который его достиг.

Помните: пересмотреть свои подходы к решению задач, свое отношение к экзаменационному процессу и исправить допущенные ошибки можно всегда.

Что говорят

Теория теорией, а на практике все по-другому. Мы поговорили с молодыми людьми об их опыте сдачи ЕГЭ и узнали, что получилось, а что — нет.

Анастасия, 22 года

— Я сдавала ЕГЭ в 2020 году. Из предметов у меня был русский, литература и обществознание (базовую математику в тот год отменили из-за пандемии).

В моей школе были сильные преподаватели, поэтому к ЕГЭ по русскому я готовилась на уроках и самостоятельно повторяла материал, решала тренировочные варианты. А с обществознанием и литературой мне помогали репетиторы; в расписании этих предметов было не так много, потому что я училась на физмате.

Конечно, я волновалась. Любой экзамен — лотерея, как бы ты ни был хорошо подготовлен. Я просто делала все возможное. Близкие поддерживали, но боязнь подвести их была сильнее страха перед самим экзаменом.

А вот в дни икс я, как ни странно, была спокойна. Понимала, наверное, что это финишная прямая, и была рада. Организаторы не подвели: все прошло гладко, в «здоровой» атмосфере.

Сдала хорошо: по всем предметам — от 92 до 97 баллов. Поступила в «запасной» вуз, но он оказался судьбой. Ни о чем не жалею!

Сейчас я понимаю, что даже если бы мои результаты были ниже, то моя жизнь все равно бы не изменилась.

Готовиться нужно обязательно, но не переусердствуйте. Пожалуйста, помните о своем здоровье! Достаточное количество сна и физической активности пойдет на пользу. Удачи!



Максим, 25 лет

— Я сдавал ЕГЭ в 2018 году — историю, обществознание, русский язык и профильную математику.

К экзамену готовился в течение 11-го класса — решал КИМы. Часть заданий на ЕГЭ — как под копирку оттуда. Может, если бы я сдавал литературу, иностранный язык или что-то более «технарское», пришлось бы идти к репетитору. А так даже смысла не видел. Профильную математику я вообще по приколу сдавал (кстати, сдал!).

На экзаменах я спокойно написал все ответы, перепроверил. Чем больше я сидел в аудитории, тем больше «загонялся», поэтому уходил обычно одним из первых. Если начинаешь переживать, то, скорее, хуже сделаешь.

В целом экзамены я сдал неплохо: по истории набрал 86 баллов, по остальным — около 77. А вот по русскому могло быть и лучше. При автоматизированной проверке бланков компьютер не считал мой ответ, потому что в его базу данных внесены не все возможные правильные варианты.

Волновался я уже после сдачи, когда ждал результатов. Все поддерживали, естественно.

Я хотел поступать в питерскую Академию прокуратуры, но мне не хватило пяти баллов, чтобы выиграть конкурсное место. По итогу учился в ТулГУ.

Советую всем сдающим в этом году в первую очередь не париться.

Чтобы не сдать ЕГЭ, надо школу прогуливать с первого класса!

Так что просто спокойно готовьтесь, сдавайте и идите отдыхать перед первым курсом. Вот там будет сложнее.

НЕСКОЛЬКО СОВЕТОВ ОТ MYSLO

1. Ознакомьтесь с правилами. Конечно, ничего неожиданного вы там не увидите, но все же.

2. Подготовьтесь заранее. Соберите сумку и удобную официальную одежду вечером перед днем икс. Так вы не потратите время с утра на ненужную суету и сомнения.

3. Встаньте пораньше. Проснитесь, приведите себя в порядок, позавтракайте, если нужно — сделайте зарядку (физические нагрузки отлично снимают стресс!) и рассчитайте время пути до пункта проведения экзамена. Правила ЕГЭ разрешают впускать «опоздунов» в аудиторию (без продления времени экзамена), но, согласитесь, лишние переживания в этот день вам ни к чему.

4. Откажитесь от шпаргалок. Во-первых, во время экзамена их нельзя иметь при себе в соответствии с правилами проведения ЕГЭ. Во-вторых, заветная бумажка и возможность ее потерять будут занимать слишком много вашего внимания. Поверьте, если вы готовились к экзамену, то они вам не понадобятся!

5. Про выбор дополнительных материалов. Берите самый обычный калькулятор, линейку и транспортир — без формул, скрытых функций и яркого дизайна. Так вы не отвлечетесь во время экзамена и не вызовите лишних вопросов у организаторов.