Что творится в передвижных контактных зоопарках в тульских ТРЦ: рейд Myslo

Myslo уже рассказывал о тульском контактном зоопарке «Трогательный зоопарк»: антисанитария, больные животные, крошечные вольеры.

В комментариях под этим материалом читательница пожаловалась на «приезжий» контактный зоопарк. На фотографиях ситуация не лучше, чем в местном зверинце.

Разве контактные зоопарки не запрещены?

Зоозащитники возмущаются: «Почему контактные зоопарки все еще работают на территории Тулы, если их запретили в 2024 году?» Говоря о запрете, они, вероятнее всего, ссылаются на закон «Об ответственном обращении с животными». В нем черным по белому обозначена недопустимость физического контакты человека и животного в рамках культурно-развлекательных мероприятий.

Однако при соблюдении обновленных условий содержания животных деятельность контактных зоопарков на территории РФ все же разрешена:

В случае организации мероприятий, которые предусматривают физический контакт зрителей или посетителей с животными, такие мероприятия осуществляются при условии наличия в местах их проведения недоступной для людей зоны с укрытиями, куда животным должен быть обеспечен постоянный беспрепятственный доступ.

Так что сегодня говорить о полном запрете контактных зоопарков не приходится — увы и ах.

Контактный зоопарк в «Гостином дворе»

Передвижных зверинцев на сегодняшний день у нас в городе было два. Сначала заглянули в тот, что в ТРЦ «Гостиный двор».

На входе нам предложили надеть бахилы, купить стаканчик со свежим угощением для грызунов и ознакомиться с правилами поведения: животных на руки не брать, не обижать, фотографировать без вспышки, в клетки с енотами и павлинами заходить только под присмотром администратора.

Проходим внутрь. Резкого животного запаха мы не почувствовали. Ушастые размещены в просторных загончиках с домиками — там они могут спрятаться от излишне ласковых посетителей. Правила зоопарка строго запрещают насильно «вызволять» животных из укрытия.

Зверьки показались нам оживленными и контактными — они спокойно реагируют на гостей в своем вольере и охотно принимают угощение с рук.

Как рассказала администратор контактного зоопарка, два раза в неделю у пушистых сотрудников «выходные»: на это время загоны закрыты для посещения.

Все те полчаса, что мы осматривали помещение, в зале дежурил сотрудник зоопарка — расстилал в вольерах свежее сено, убирал испачканный реквизит и помогал посетителям делать фото.

Контактный зоопарк в «Гостином дворе» оставил на удивление приятное впечатление.

Опрос Вы бы стали посещать контактный зоопарк, если условия содержания животных в нем соответствуют всем нормам? Да, я не против познакомиться со зверушками поближе. Нет, но я не против таких зоопарков, если все устроено, как надо. Затрудняюсь ответить. Нет, я считаю, что на животных достаточно просто смотреть. Я против любых видов зоопарков.

Контактный зоопарк в «РИО»

Спускаемся на цокольный этаж ТРЦ, заходим за яркую вывеску с названием «Выставка пушистиков». Вслед за нами заходит мужчина, работник зоопарка, и предупреждает, что выставка уже закрыта.

— У нас тут несимпатично, — улыбается он, — ничего? Можете пройти посмотреть.

Спустя пару попыток выцыганить у нас немного налички, мужчина таки пропускает нас внутрь.

Жуткое зрелище: енот, морские свинки, сурикаты сидят в тесных клетках. Кто-то прямо на кафеле — ни соломы, ни опилок, кто-то удостоился подстилки с принтом зеленой травы. Повсюду разбросан строительный мусор и инвентарь.

Внутри вольеров и под клетками разбросаны остатки корма, экскременты и грязные опилки.

— Трогать можно только кроликов — те, что открыты, — говорит мужчина. — Зоопарк из Ярославля, сейчас обратно поедем.

Очевидно, ушастые не очень рады моему приходу. Только вот деться им некуда — ни домиков, ни туннеля в закрытое от гостей помещение не наблюдается.

Лис обеспокоенно прыгает по клетке и гремит пустой миской. В поилке для крупных грызунов совсем немного воды...

Кто-то возразит, что в последний день аренды сотрудники зоопарка попросту не успели привести помещение в должный вид. И мы бы согласились такой позицией, если бы в нашем распоряжении не оказались снимки, сделанные в этом контактном зоопарке 10 мая — то есть за два дня до закрытия. Их нам прислала подписчица.

А вы видели в Туле другие «приезжие» контактные зоопарки? Рассказывайте о своих впечатлениях от посещения в комментариях.