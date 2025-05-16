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Ночь музеев – 2025 и международный фестиваль красоты: выходные в Туле

Ночь музеев – 2025 и международный фестиваль красоты: выходные в Туле

А еще открытый микрофон и турнир по пинг-понгу — в нашем обзоре выходных.

Ночь музеев — 2025

Когда: 17 мая, суббота, 16.00.
Где: Тула.
 

Ночь музеев – 2025

17 мая в Тульской области пройдет ежегодная Всероссийская акция — «Ночь музеев». В этом году она посвящена теме «Герои» в самом широком понимании.

 

Гран-при Тулы по велоспорту

Когда: 17–19 мая.
Где: Тульский велотрек.
 

Гран-при Тулы по велоспорту

С 17 по 19 мая старейший велотрек России примет «Гран-при Тулы» — первый крупный трековый старт сезона для лидеров российской сборной по велоспорту. Торжественное открытие — 17 мая в 14.30.

 

Кастомайзер пати

Когда: 17 мая, суббота, 16.00.
Где: Рок-клуб «М2».
 

Кастомайзер пати

17 мая в рок-клубе «М2» пройдет «Кастомайзер пати». Мотоклуб «Black Legion МС Original» соберет кастомайзеров со всех уголков страны. 

 

XIII Международный фестиваль моды и красоты FASHION STYLE

Когда: 17-18 мая, суббота-воскресенье, 16.00.
Где: Кластер «Октава».
 

XIII Международный фестиваль моды и красоты FASHION STYLE

17 и 18 мая в «Октаве» пройдет XIII Международный фестиваль моды и красоты FASHION STYLE.

 

ПРОВОДА

Когда: 18 мая, воскресенье, 19.00.
Где: Кафе «Волна» в «Октаве».
Вход свободный.
 

ПРОВОДА

18 мая в кафе «Волна» в «Октаве» стартует новый проект на стыке музыки и образования — «ПРОВОДА».

 

Открытый микрофон

Когда: 16 мая, пятница, 20.00.
Где: кафе «Суп с котом».
 

Открытый микрофон

16 мая в кафе «Суп с котом» пройдет «Открытый микрофон».

 

Турнир по пинг-понгу

Когда: 17 мая, суббота, 19.00.
Где: ул. Металлистов, 17.
 

Турнир по пинг-понгу

17 мая в баре «ХУД.» пройдет турнир по пинг-понгу.

а что в кино?

В списках не значился

21 июня 1941 года. Полный надежд на светлое будущее молодой лейтенант Коля Плужников (Владислав Миллер) прибывает в Брест, чтобы начать службу. Однако судьба готовит ему испытание: солдата не успевают зачислить в личный состав военнослужащих, а в четыре утра раздаются артиллерийские разрывы — начинается война. Так Коля Плужников принимает первый в своей жизни бой продолжительностью в десять месяцев.
 

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Автор:
вчера, в 13:00 0
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