Ночь музеев – 2025 и международный фестиваль красоты: выходные в Туле

Ночь музеев — 2025
Где: Тула.
17 мая в Тульской области пройдет ежегодная Всероссийская акция — «Ночь музеев». В этом году она посвящена теме «Герои» в самом широком понимании.
Гран-при Тулы по велоспорту
Где: Тульский велотрек.
С 17 по 19 мая старейший велотрек России примет «Гран-при Тулы» — первый крупный трековый старт сезона для лидеров российской сборной по велоспорту. Торжественное открытие — 17 мая в 14.30.
Кастомайзер пати
Где: Рок-клуб «М2».
17 мая в рок-клубе «М2» пройдет «Кастомайзер пати». Мотоклуб «Black Legion МС Original» соберет кастомайзеров со всех уголков страны.
XIII Международный фестиваль моды и красоты FASHION STYLE
Где: Кластер «Октава».
17 и 18 мая в «Октаве» пройдет XIII Международный фестиваль моды и красоты FASHION STYLE.
ПРОВОДА
Где: Кафе «Волна» в «Октаве».
Вход свободный.
18 мая в кафе «Волна» в «Октаве» стартует новый проект на стыке музыки и образования — «ПРОВОДА».
Открытый микрофон
Где: кафе «Суп с котом».
16 мая в кафе «Суп с котом» пройдет «Открытый микрофон».
Турнир по пинг-понгу
Где: ул. Металлистов, 17.
17 мая в баре «ХУД.» пройдет турнир по пинг-понгу.