В воскресенье, 11 мая, в 1.30, в Кремле состоялась пресс-конференция президента Владимира Путина по итогам переговоров с лидерами стран, принявших участие в торжественных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

В начале своего выступления глава государства поздравил всех с Днем Победы и поблагодарил зарубежных партнеров за сотрудничество. Владимир Путин отметил, что у России есть надежда на то, что конструктивные отношения с Европой однажды будут восстановлены.

Президент подчеркнул, что украинская сторона «вообще не откликнулась» на объявленное Россией предпраздничное перемирие. За прошедшие три дня прекращения огня Киев предпринял 5 попыток нападения на границу России. Все попытки врага проникнуть на территорию России были отбиты. ВСУ было задействовано 524 беспилотника, а также безэкипажные катера и ракеты западного производства.

Владимир Путин предложил Киеву возобновить прямые переговоры «без всяких предварительных условий» 15 мая в Стамбуле. Также он уточнил, что 11 мая обсудит с турецким лидером возможность организации этих переговоров.