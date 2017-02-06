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Масленица в парке

Масленица в парке

По традиции в Центральном парке состоится кулинарный конкурс блинопёков.

Каждая команда будет состоять из радиослушателей и представит на празднике одну из популярных радиостанций — Love Radio, Европа Плюс, Дорожное радио, НАШЕ радио, Милицейская волна, Ретро FM.

Ведущие Алёна Перова, Андрей Рублев, Роман Овсянников, Сергей Градов, Даша Полякова и Анна Медкова вместе с вами будут печь блины, участвовать в конкурсах и бороться за призы.

Хотите в команду? Тогда с 6 по 16 февраля участвуйте в конкурсах за право стать одним из блинопеков в команде любимой радиостанции. Подробнее.

Где и когда?
Центральный парк культуры и отдыха им. П.П. Белоусова
Центральный парк культуры и отдыха им. П.П. Белоусова
Тула, Центральный парк культуры и отдыха им. П.П. Белоусова
26 февраля 2017, воскресенье
12:00
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