Масленица в парке

По традиции в Центральном парке состоится кулинарный конкурс блинопёков.

Каждая команда будет состоять из радиослушателей и представит на празднике одну из популярных радиостанций — Love Radio, Европа Плюс, Дорожное радио, НАШЕ радио, Милицейская волна, Ретро FM.

Ведущие Алёна Перова, Андрей Рублев, Роман Овсянников, Сергей Градов, Даша Полякова и Анна Медкова вместе с вами будут печь блины, участвовать в конкурсах и бороться за призы.

Хотите в команду? Тогда с 6 по 16 февраля участвуйте в конкурсах за право стать одним из блинопеков в команде любимой радиостанции. Подробнее.