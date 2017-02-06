Масленица в парке
По традиции в Центральном парке состоится кулинарный конкурс блинопёков.
Каждая команда будет состоять из радиослушателей и представит на празднике одну из популярных радиостанций — Love Radio, Европа Плюс, Дорожное радио, НАШЕ радио, Милицейская волна, Ретро FM.
Ведущие Алёна Перова, Андрей Рублев, Роман Овсянников, Сергей Градов, Даша Полякова и Анна Медкова вместе с вами будут печь блины, участвовать в конкурсах и бороться за призы.
Хотите в команду? Тогда с 6 по 16 февраля участвуйте в конкурсах за право стать одним из блинопеков в команде любимой радиостанции. Подробнее.
Где и когда?
Тула, Центральный парк культуры и отдыха им. П.П. Белоусова
Тел.: (4872) 35-03-70
26 февраля 2017, воскресенье
12:00