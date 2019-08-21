Фестиваль уличного кино

24 августа на площадке Объединения центров развития культуры состоится конкурсный показ Всемирного Фестиваля уличного кино.

Жители Тулы смогут посмотреть лучшие короткометражки молодых режиссеров и проголосовать за победителя светом фонариков.

В этом году организаторы обещают емкую, наполненную эмоциями и оригинальными сценарными ходами программу, которой нет в открытом доступе. Актерский состав участвующих в программе короткометражек уже известен широкому зрителю: Алексей Серебряков, Сергей Бурунов, Павел Деревянко и другие звезды большого кино. В этом году в конкурсной программе с работами молодых авторов посоревнуется короткометражка звезды кино Петра Федорова «Электрический Ток» с Александром Палем в главной роли.

Мероприятие пройдет под открытым небом.

Вход свободный.

Участие в Фестивале в качестве зрителя — это возможность увидеть будущих гигантов российского кино на этапе их становления, в тот момент, когда они еще молоды, не боятся экспериментировать и по-настоящему нуждаются в зрительской поддержке. Так, победитель зрительского голосования в 2015 году — молодой режиссер Алексей Нужный — уже в 2018 году «взорвал» рынок своим фильмом «Я худею».